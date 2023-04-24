„Девушка засыпает на заднем сиденье. Я еду в Таллинн“: водитель такси рассказал о сложных клиентах

Минут через двадцать мы на месте. Какой-то поселок в лесу со старыми, еще советских времен, домами. Автомобиль упирается в ворота. Глушу двигатель, пытаюсь разбудить пассажирку.

Машина мчится в ночь. Урчит мотор, в машине тепло, звучит музыка, клиент спит на заднем сиденье. Видны черные, в сеточку колготки. Погода сухая, хорошая дорога. Мне нравятся подобные ночные поездки. Навигатор показывает 18 километров по шоссе на Вильянди (это на юг от Таллинна) до пункта назначения.

Было понятно, что девушка находится в крайней степени опьянения. Она что-то произнесла нечленораздельное, сначала на эстонском, затем на английском и упав на заднее сиденье, заснула. Это произошло буквально за несколько минут. Мне ничего не оставалось делать, как довериться навигатору и отправиться по маршруту, указанному в приложении.

Открывается дверь и в машину садится… нет, скорее вваливается и плюхается на заднее сиденье девица лет двадцати пяти с рыжими волосами, в легком светлом платье и белой блузке.

На часах 01:08. Не самое позднее время. Бывало, что я забирал последних посетителей клуба уже ранним утром, часов в пять. Раньше уходят или слишком правильные, или слишком пьяные.

В начале второго часа ночи на мобильное приложение поступил вызов в район улицы Теллискиви. Таллиннцы хорошо знают это место. Когда-то здесь находился завод им. Калинина. Мне он памятен тем, что работая в восьмидесятые годы прошлого века на телевидении, я сделал по заказу директора Мирошниченко пятнадцатиминутный фильм о заводе. На гонорар от этого фильма купил свою первую машину. Называлась она „Запорожец“. После восстановления государственности в Эстонии завод был закрыт, и на его месте, в цехах, был создан развлекательный парк искусства (кажется, так сейчас он называется) с ресторанами, театром, кафе, ночным клубом, который называется почему-то „Света“. Именно к нему меня и вызвали.

Случай, о котором я хочу рассказать, по своей сути, не редкий. Но по форме он превзошел все бывшие ранее. Дело было так.

Ночь с пятницы на субботу. Для горожан - это, пожалуй, самая „пьяная“ ночь, для такси стов – самая доходная. По возможности, не пропускаю эту ночь и я.

-Девушка, мы приехали!

Получилось не сразу. Только открыла дверь, ее тут же начало рвать. Хорошо, не в машине. Я стою жду. Когда все закончилось, помогаю выйти из машины, поддерживая и направляя помогаю дойти до калитки. Вдруг слышу:

- Это не мой дом!

- Как, почему?

- Ei, see ei ole minu kodu, see ei ole minu maja! – настаивает девушка

„Этого еще не хватало!“ - думаю я, усаживая пассажира обратно в машину. Кто вбил неправильный адрес в навигатор?

Два часа ночи, темнота, нет уличного освещения, тишина. Что мне с ней делать, куда везти? Не представляю. Ведь лыка не вяжет. Сел в машину, запалил трубку. Думаю. „Не к себе же домой везти! Здесь тоже не бросишь.“

К счастью, начинает щелкать и звенеть ее мобильный телефон. Она сама ответить не может – пальцы не слушаются. Беру из рук девушки спасительное устройство и начинаю отвечать на вызов.

Наконец, устанавливаю вербальный контакт с мужским голосом. Объясняю ситуацию, ожидаю решения. По голосу чувствую наличие градуса. Но вполне адекватного.

Девушка, услыхав наш разговор, начинает голосить, мол, приезжай за мной. Он у нее спрашивает, куда? Она смотрит в темноту, и говорит, сюда! Он не понимает, куда, переспрашивает. У нее начинается истерика. Уже я задаю вопрос, может ли он за ней приехать?

- Я не в Таллинне, я в Тарту.

Наконец, дает адрес квартиры в Таллине и предлагает ее отвезти туда.

- Это моя квартира. У нее должны быть ключи.

Следует короткое пояснение: мол, это моя родственница, я крестник и т.д. Что ж, записываю адрес, запускаю двигатель и мы возвращаемся в Таллинн.

- Вы не волнуйтесь, я компенсирую ваши затраты. Я все понимаю. - обещает мне он.

Девушка засыпает на заднем сиденье. Я еду в Таллинн.

В районе Мустамяэ подъезжаю к новым постройкам. Бужу клиента. Девушка узнает дом и зигзагами , направляется к подъезду. Я ковыляю за ней.

Дверь закрыта. Домофон. Три часа ночи.

- У вас должны быть ключи.

Она шарит по карманам блузки. Ключей нет.