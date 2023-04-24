„Девушка засыпает на заднем сиденье. Я еду в Таллинн“: водитель такси рассказал о сложных клиентах(1)
На RusDelfi появился новый блог. Его автор - Владимир Поляков, работает в такси, пишет книги и знает толк в парусниках. Своими наблюдениями и опытом автор и готов делиться с читателями. В первом тексте Владимир рассказывает историю-зарисовку о буднях таксиста.
Ночь с пятницы на субботу. Для горожан - это, пожалуй, самая „пьяная“ ночь, для таксистов – самая доходная. По возможности, не пропускаю эту ночь и я.
Случай, о котором я хочу рассказать, по своей сути, не редкий. Но по форме он превзошел все бывшие ранее. Дело было так.
В начале второго часа ночи на мобильное приложение поступил вызов в район улицы Теллискиви. Таллиннцы хорошо знают это место. Когда-то здесь находился завод им. Калинина. Мне он памятен тем, что работая в восьмидесятые годы прошлого века на телевидении, я сделал по заказу директора Мирошниченко пятнадцатиминутный фильм о заводе. На гонорар от этого фильма купил свою первую машину. Называлась она „Запорожец“. После восстановления государственности в Эстонии завод был закрыт, и на его месте, в цехах, был создан развлекательный парк искусства (кажется, так сейчас он называется) с ресторанами, театром, кафе, ночным клубом, который называется почему-то „Света“. Именно к нему меня и вызвали.
На часах 01:08. Не самое позднее время. Бывало, что я забирал последних посетителей клуба уже ранним утром, часов в пять. Раньше уходят или слишком правильные, или слишком пьяные.
Открывается дверь и в машину садится… нет, скорее вваливается и плюхается на заднее сиденье девица лет двадцати пяти с рыжими волосами, в легком светлом платье и белой блузке.
Было понятно, что девушка находится в крайней степени опьянения. Она что-то произнесла нечленораздельное, сначала на эстонском, затем на английском и упав на заднее сиденье, заснула. Это произошло буквально за несколько минут. Мне ничего не оставалось делать, как довериться навигатору и отправиться по маршруту, указанному в приложении.
Машина мчится в ночь. Урчит мотор, в машине тепло, звучит музыка, клиент спит на заднем сиденье. Видны черные, в сеточку колготки. Погода сухая, хорошая дорога. Мне нравятся подобные ночные поездки. Навигатор показывает 18 километров по шоссе на Вильянди (это на юг от Таллинна) до пункта назначения.
Минут через двадцать мы на месте. Какой-то поселок в лесу со старыми, еще советских времен, домами. Автомобиль упирается в ворота. Глушу двигатель, пытаюсь разбудить пассажирку.
-Девушка, мы приехали!
Получилось не сразу. Только открыла дверь, ее тут же начало рвать. Хорошо, не в машине. Я стою жду. Когда все закончилось, помогаю выйти из машины, поддерживая и направляя помогаю дойти до калитки. Вдруг слышу:
- Это не мой дом!
- Как, почему?
- Ei, see ei ole minu kodu, see ei ole minu maja! – настаивает девушка
„Этого еще не хватало!“ - думаю я, усаживая пассажира обратно в машину. Кто вбил неправильный адрес в навигатор?
Два часа ночи, темнота, нет уличного освещения, тишина. Что мне с ней делать, куда везти? Не представляю. Ведь лыка не вяжет. Сел в машину, запалил трубку. Думаю. „Не к себе же домой везти! Здесь тоже не бросишь.“
К счастью, начинает щелкать и звенеть ее мобильный телефон. Она сама ответить не может – пальцы не слушаются. Беру из рук девушки спасительное устройство и начинаю отвечать на вызов.
Наконец, устанавливаю вербальный контакт с мужским голосом. Объясняю ситуацию, ожидаю решения. По голосу чувствую наличие градуса. Но вполне адекватного.
Девушка, услыхав наш разговор, начинает голосить, мол, приезжай за мной. Он у нее спрашивает, куда? Она смотрит в темноту, и говорит, сюда! Он не понимает, куда, переспрашивает. У нее начинается истерика. Уже я задаю вопрос, может ли он за ней приехать?
- Я не в Таллинне, я в Тарту.
Наконец, дает адрес квартиры в Таллине и предлагает ее отвезти туда.
- Это моя квартира. У нее должны быть ключи.
Следует короткое пояснение: мол, это моя родственница, я крестник и т.д. Что ж, записываю адрес, запускаю двигатель и мы возвращаемся в Таллинн.
- Вы не волнуйтесь, я компенсирую ваши затраты. Я все понимаю. - обещает мне он.
Девушка засыпает на заднем сиденье. Я еду в Таллинн.
В районе Мустамяэ подъезжаю к новым постройкам. Бужу клиента. Девушка узнает дом и зигзагами , направляется к подъезду. Я ковыляю за ней.
Дверь закрыта. Домофон. Три часа ночи.
- У вас должны быть ключи.
Она шарит по карманам блузки. Ключей нет.
Возвращаюсь в машину. Ищу там. Ключей нет. Что делать? Вновь начинаются переговоры по мобильному телефону. Он спрашивает у меня:
- Ты в Виймси ее можешь отвезти?
Виймси - это в противоположную сторону, на север.
- Могу, - отвечаю я. Что мне остается делать!
Едем в Виймси. Девушка сидит рядом, на переднем сиденье и начинает потихонечку приходить в себя. Дремлет. Периодически у нее заваливается голова то на мое плечо, то на стекло окна. Просыпаясь, говорит:
- Я в туалет хочу, можно побыстрее?
- Так сходи в лес, сделаем остановку.
Я не могу так, не могу! Пожалуйста, быстрее, - сжимая при этом ноги.
- В Меривялья останавливаюсь на автозаправке Olerex. Девушка выскакивает из машины в туалет. Я облегченно вздыхаю.
Минут через двадцать мы, наконец-то, добрались до необходимого места. Рядный дом, в котором живет ее мать с внучкой. Т.е. с дочкой пассажирки. Судя по всему, между ними есть какие-то сложности.
- Ты знаешь,- сказала мне на прощанье почти пришедшая в себя пассажирка. - Я так устала сидеть с ребенком, что просто хотела сегодня расслабиться. Вот и расслабилась. А сейчас уже скучаю по своей девочке! Я иду к ней!
Я останавливаюсь возле дома.
- Ты подожди, не уезжай, пока не откроют дверь.
Девушка вышла из машины, подошла к дому и стала стучаться в дверь. Через пару минут она открылась и наша героиня скрылась в доме. Я выключил счётчик. Часы показывали время 03:48. Напомню, что поездка началась в 01:08.Я чувствовал себя уставшим, поэтому поехал домой спать. По дороге заехал в Макдональдс, купил кофе с яблочным пирожком.
Данные мужчиной обещания были выполнены в течении часа.
Подписаться на блог автора в Facebook можно здесь. Прочитать другие блоги на RusDelfi можно по ссылке.