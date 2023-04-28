ФОТО И ВИДЕО | Маргус Цахна объяснил в интервью RusDelfi, почему ему не страшно находиться в Одессе(9)
28 апреля министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна побывал с визитом в Одессе вместе с министрами иностранных дел Северных и Балтийской стран (формат NB8 - Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания и Исландия), чтобы продемонстрировать поддержку Украины на ее пути в НАТО и Европейский Союз, а также подчеркнуть важность оказания постоянной военной и гуманитарной помощи Украине.
В ходе визита министры встретились с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Цахкна сказал, что для Запада важно не уставать поддерживать Украину и не рассматривать борьбу украинцев против России, которая продолжается уже больше года, как нечто рутинное.
„Каждую минуту украинцы проливают кровь за свободу всех нас, и мы должны оказать Украине любую помощь. Украине срочно нужны боеприпасы. По инициативе Эстонии ЕС решил передать Украине 1 млн снарядов калибра 155 мм. На прошлой неделе правительство Эстонии приняло решение об участии Эстонии в этой программе, и я призываю все остальные государства-члены сделать то же самое“, - приводит слова эстонского министра пресс-служба МИД ЭР.
Цахкна подтвердил готовность Эстонии оказать полную поддержку Украине в переговорах о вступлении. „Позиция Эстонии и наших союзников не изменилась с начала войны — Украина должна выиграть войну, а мы, Запад, не должны уставать в поддержке Украины. Членство Украины в НАТО и Европейском союзе имеет важное значение для европейской безопасности“, — сказал он. Цахна также подчеркнул, что Эстония полностью поддерживает создание международного специального трибунала, который позволит привлечь российское руководство к ответственности за преступление агрессии в Украине.
Министры также посетили Одесский торговый порт, один из крупнейших экспортных хабов Украины. „Агрессия России, препятствующая экспорту зерна и продовольствия из Украины, значительно повлияла на продовольственную безопасность и усугубляет глобальный голод и страдания. Поэтому крайне важно способствовать экспорту зерна и продовольствия из Украины, в том числе через украинские порты“, — сказал министр иностранных дел Эстонии.
Министры иностранных дел приняли участие в форуме, посвященном восстановлению Одессы — „Форум вiдновлення Одещини“, а министр иностранных дел Цахкна представил предложение Эстонии о проведении форума по восстановлению Украины 2025 года в Таллинне. Они также посетили центральную площадь в историческом центре Одессы, которая в начале этого года была внесена в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Последний совместный визит в Украину глав дипломатических ведомств стран формата NB8 состоялся в ноябре 2022 года по инициативе предыдущего министра иностранных дел Эстонии.
Глава МИД Эстонии в эксклюзивном интервью Rus Delfi в Одессе также отметил уже проделанную Эстонией работу по восстановлению гражданской инфраструктуры Украины.
„Хорошая новость в том, что мы уже возвели один детский сад и один мост, и это хороший пример, как в военное время можно восстанавливать гражданские объекты“, - сказал министр.
Цахна также коснулся тематики его переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
„Мы говорили о том, как практически поддерживать Украину, о том, что могла бы сделать Эстония для того, чтобы Украина стала членом Европейского союза и НАТО“, - сказал он.
На вопрос нашего корреспондента, не страшно ли находится в Украине в условиях постоянных обстрелов последних дней, Маргус Цахна ответил, что нет.
„Хорошие вести в том, что в сотрудничестве удалось построить в Украине такую систему противовоздушной обороны, что практически все ракеты сбивают. Лишь три достигли цели. Это крупное продвижение вперед. Так нужно и продолжать“, - сказал Цахна.