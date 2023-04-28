ВИДЕО | Министр иностранных дел Украины Кулеба — RusDelfi: „Мы не сомневаемся в последовательной поддержке Эстонии“
Корреспондент RusDelfi Роман Старапопов, который в настоящий момент находится в Одессе, задал вопрос министру иностранных дел Дмитрию Кулебе о том, как он оценивает поддержку Эстонии в борьбе против военной агрессии России.
Господин Кулеба, как вы оцените помощь Эстонии Украине?
Дмитрий Кулеба: Очень высоко. И прошлого правительства, и нового правительства. Смотрите, премьер-министр приехала. Сегодня был министр иностранных дел. Мы не сомневаемся в последовательной поддержке Эстонии. Никогда не забудем те решения про передачу нам всего оружия, которое вы имели. Действительно решительную, активную поддержку на уровне ЕС и НАТО. Поэтому только лучшая позитивная оценка нашим друзьям. Спасибо!
28 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие во встрече с министрами иностранных дел NB8 из Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии, которые прибыли в Одессу, чтобы продемонстрировать поддержку Украины на ее пути в НАТО и Европейский Союз, а также подчеркнуть важность оказания постоянной военной и гуманитарной помощи Украине.