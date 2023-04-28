ВИДЕО | Министр иностранных дел Украины Кулеба — RusDelfi: „Мы не сомневаемся в последовательной поддержке Эстонии“

Дмитрий Кулеба: Очень высоко. И прошлого правительства, и нового правительства. Смотрите, премьер-министр приехала. Сегодня был министр иностранных дел. Мы не сомневаемся в последовательной поддержке Эстонии. Никогда не забудем те решения про передачу нам всего оружия, которое вы имели. Действительно решительную, активную поддержку на уровне ЕС и НАТО. Поэтому только лучшая позитивная оценка нашим друзьям. Спасибо!