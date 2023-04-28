ФОТО И ВИДЕО | Маргус Цахкна объяснил в интервью RusDelfi, почему ему не страшно находиться в Одессе

В ходе визита министры встретились с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Цахкна сказал, что для Запада важно не уставать поддерживать Украину и не рассматривать борьбу украинцев против России, которая продолжается уже больше года, как нечто рутинное.

„Каждую минуту украинцы проливают кровь за свободу всех нас, и мы должны оказать Украине любую помощь. Украине срочно нужны боеприпасы. По инициативе Эстонии ЕС решил передать Украине 1 млн снарядов калибра 155 мм. На прошлой неделе правительство Эстонии приняло решение об участии Эстонии в этой программе, и я призываю все остальные государства-члены сделать то же самое“, - приводит слова эстонского министра пресс-служба МИД ЭР.

Цахкна подтвердил готовность Эстонии оказать полную поддержку Украине в переговорах о вступлении. „Позиция Эстонии и наших союзников не изменилась с начала войны — Украина должна выиграть войну, а мы, Запад, не должны уставать в поддержке Украины. Членство Украины в НАТО и Европейском союзе имеет важное значение для европейской безопасности“, — сказал он. Цахна также подчеркнул, что Эстония полностью поддерживает создание международного специального трибунала, который позволит привлечь российское руководство к ответственности за преступление агрессии в Украине.

Министры также посетили Одесский торговый порт, один из крупнейших экспортных хабов Украины. „Агрессия России, препятствующая экспорту зерна и продовольствия из Украины, значительно повлияла на продовольственную безопасность и усугубляет глобальный голод и страдания. Поэтому крайне важно способствовать экспорту зерна и продовольствия из Украины, в том числе через украинские порты“, — сказал министр иностранных дел Эстонии.