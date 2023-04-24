24.04.2023, 12:15
СХЕМА | Кто есть кто? Все ключевые деятели финансового скандала НКО „Слава Украине“ связаны удивительным образом(24)
ФОТО: | Delfi Meedia
Связь между НКО „Слава Украине“ и сомнительной украинской компанией утопает в запутанной паутине межличностных отношений. Кто есть кто? Как связаны все эти люди?
IC Construction - это частная украинская компания, которой НКО „Слава Украине“ через украинскую благотворительную организацию перечислила более миллиона евро из пожертвований жителей Эстонии. Как эстонская НКО оказалась связана с этой компанией? Какие знакомства здесь замешаны? Приведенная ниже сеть взаимоотношений вызывает ряд вопросов.