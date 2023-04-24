Новости Эстонии
24.04.2023, 12:15

СХЕМА | Кто есть кто? Все ключевые деятели финансового скандала НКО „Слава Украине“ связаны удивительным образом

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На иллюстрации изображены ключевые персонажи истории о распределении финансов НКО „Слава Украине“.
На иллюстрации изображены ключевые персонажи истории о распределении финансов НКО „Слава Украине“.
ФОТО: Delfi | Delfi Meedia

Связь между НКО „Слава Украине“ и сомнительной украинской компанией утопает в запутанной паутине межличностных отношений. Кто есть кто? Как связаны все эти люди?

IC Construction - это частная украинская компания, которой НКО „Слава Украине“ через украинскую благотворительную организацию перечислила более миллиона евро из пожертвований жителей Эстонии. Как эстонская НКО оказалась связана с этой компанией? Какие знакомства здесь замешаны? Приведенная ниже сеть взаимоотношений вызывает ряд вопросов.

В прошлую субботу EPL выяснила, что доход от продаж украинской частной компании IC Construction в прошлом году составил 41,7 миллиона гривен, или около миллиона евро. Чистая прибыль составила 9,3 миллиона гривен, или около 250 000 евро. Почти сто процентов оборота компании приходится на деньги от НКО „Слава Украине“.

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