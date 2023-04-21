На выходных столбик термометра поднимется до 19 градусов(1)
Согласно прогнозам синоптиков, выходные будут теплыми. В воскресенье столбик термометра поднимется до 19 градусов.
Суббота, 22.04:
Ночью: без осадков с небольшой облачностью в Западной Эстонии, кратковременная облачность в Восточной Эстонии. Временами туман. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха -1..+5°С.
Днем: в Западной Эстонии солнечно, в Восточной Эстонии более облачно, но без осадков. Утром в Западной Эстонии местами туман. Ветер западный, 3-9 м/с. Температура воздуха 13..18, на открытом ветру побережье 5..8°С. Риск пожара очень высок!
Воскресенье, 23.04:
Ночью: ясная и сухая погода с малой облачностью. Временами туман. Ветер преимущественно юго-западный и южный, 2-8 м/с. Температура воздуха 0..+6°С.
Днем: До полудня солнечно. Во второй половине дня облачность усилится, но осадков не ожидается. Ветер преимущественно южный 2-8, днем порывами до 12 м/с. Температура воздуха 14..19, на открытом ветру побережье 5..9°С.
Понедельник, 24.04:
Ночью: В начале ночи без осадков, небольшая и переменная облачность. После полуночи на островах и западном побережье будет более облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер южный, 4-9, в начале ночи на островах и западном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 5..11°С.
Днем: переменная облачность, местами ливни. Ветер южный, днем на северном побережье западный, вечером повернет на восток, скорость ветра 2-8 м/с. Температура воздуха 9..14°С в Западной Эстонии, 14..20°С в Восточной Эстонии.
Вторник, 25.04:
Ночью: дождливая погода, небольшая и переменная облачность. На островах и западном побережье облачно, местами дожди. Ветер юго-восточный и восточный, 2-8 м/с. Температура воздуха 5..10°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, на островах и западном побережье облачно с прояснениями, дожди. Ветер южный, вечером на островах и западном побережье повернет на запад, 2-8 м/с. Температура воздуха на островах 8..13, на материке 13..19°С.
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