Многим регионам Эстонии вынесено предупреждение высочайшего уровня. Предстоящие выходные будут очень опасными!

Уже сегодня почти половине Эстонии вынесено предупреждение самого высокого уровня. Это означает, что риск возникновения пожаров крайне велик.

Как сообщает Агентство окружающей среды, с пятницы по воскресенье погода будет преимущественно без осадков и пожароопасность повсеместно вырастет до V, то есть высочайшего уровня.

Начиная с понедельника, на островах пройдут дожди, но до материка они не доберутся, и здесь пожароопасность будет по-прежнему высокой или крайне высокой.

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