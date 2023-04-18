ОТ РЕДАКЦИИ | Центристы могут сменить председателя, но как быть с идеями?(12)
Центристская партия снова находится на распутье.
В минувшую субботу совет уполномоченных Центристской партии принял решение не проводить внеочередной съезд и не менять лидера. Решение было принято с перевесом в один голос. Это значит, что Юри Ратас останется на посту председателя еще на год, но последние события и высказывания членов партии свидетельствуют о том, что в рядах центристов назрел раскол и ведется подковерная борьба за власть.
Юри Ратаса в Эстонии часто упрекают за способность говорить сразу обо всем и ни о чем конкретном, придерживаясь размытых формулировок, но тем не менее его сильной стороной как политика является умение находить компромиссы. Именно это умение помогло ему сохранить единство в Центристской партии после свержения Эдгара Сависаара с поста председателя партии. Сохранить целостность партии - задача не из легких, особенно учитывая, какие разные фракции существуют внутри нее. Центристы держатся на двух противоположных группах избирателей: одним не нравится слишком однозначная позиция Ратаса в отношении путинской России и его критика ее действий в Украине, а также его отказ бороться против перевода русских школ на эстонский язык обучения. Других же оттолкнула бы неприемлемая позиция председателя партии, если бы он решил усидеть на двух стульях и ограничился заявлениями вроде „мы против войны“ или „мы за мир“.
Думается, что данный кризис Центристской партии произрастает не на почве личности председателя, но на уровне идей. Многим избирателям центристов во времена Сависаара очень импонировало их сотрудничество с Кремлем и дружба с партией „Единая Россия“. Другая часть избирателей по этому поводу особенно не раздражалась, ставя на первое место социальные и экономические вопросы. Так и существовали эти две противоположности на протяжении нескольких десятков лет.
Но 24 февраля 2022 года все это обнулило, флирт с агрессором и убийцей, даже самый невинный, стал невозможен. Эти две группы избирателей больше не могут поддерживать Центристскую партию, ведь их интересы и представления сильно разнятся. У центристов, однако, есть два выхода. Первый - ничего не предпринимать, оставив все как есть. Это не привлечет к ним обратно избирателей, которые в Ида-Вирумаа голосовали за Петерсона и Стальнухина, но оставит голоса эстонских пенсионеров, которые искренне симпатизируют Украине и по мере возможности жертвуют деньги в ее поддержку из своих крохотных пенсий.
Второй вариант - начать яростно бороться со Стальнухиным и Петерсоном, придумывать размытые и опасливые формулировки для событий в Украине, а также объявить войну реформе образования. Такой подход может сработать и даже привлечь бывших избирателей обратно к центристам, но старая мудрость гласит, что если где-то прибудет, то в другом месте убудет: в то же время центристы могут понести потери на другом направлении, и от них отойдет та часть избирателей, для которых Юри Ратас является своеобразной реинкарнацией Арнольда Рюйтеля - солидный мужчина в костюме, держащий спину прямо, который без сна и отдыха борется за „эстонское дело“. При любом варианте центристам не избежать потерь.