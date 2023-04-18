ОТ РЕДАКЦИИ | Центристы могут сменить председателя, но как быть с идеями?

В минувшую субботу совет уполномоченных Центристской партии принял решение не проводить внеочередной съезд и не менять лидера. Решение было принято с перевесом в один голос. Это значит, что Юри Ратас останется на посту председателя еще на год, но последние события и высказывания членов партии свидетельствуют о том, что в рядах центристов назрел раскол и ведется подковерная борьба за власть.

Юри Ратаса в Эстонии часто упрекают за способность говорить сразу обо всем и ни о чем конкретном, придерживаясь размытых формулировок, но тем не менее его сильной стороной как политика является умение находить компромиссы. Именно это умение помогло ему сохранить единство в Центристской партии после свержения Эдгара Сависаара с поста председателя партии. Сохранить целостность партии - задача не из легких, особенно учитывая, какие разные фракции существуют внутри нее. Центристы держатся на двух противоположных группах избирателей: одним не нравится слишком однозначная позиция Ратаса в отношении путинской России и его критика ее действий в Украине, а также его отказ бороться против перевода русских школ на эстонский язык обучения. Других же оттолкнула бы неприемлемая позиция председателя партии, если бы он решил усидеть на двух стульях и ограничился заявлениями вроде „мы против войны“ или „мы за мир“.

Думается, что данный кризис Центристской партии произрастает не на почве личности председателя, но на уровне идей. Многим избирателям центристов во времена Сависаара очень импонировало их сотрудничество с Кремлем и дружба с партией „Единая Россия“. Другая часть избирателей по этому поводу особенно не раздражалась, ставя на первое место социальные и экономические вопросы. Так и существовали эти две противоположности на протяжении нескольких десятков лет.