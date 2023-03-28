МНЕНИЕ | Юферева-Скуратовски: внеочередной конгресс может привести к расколу в партии

Я думаю, что сейчас гораздо важнее было бы организовать эффективную работу нашей фракции в Рийгикогу, а не устраивать внеочередные выборы председателя. Нам нужно приложить все усилия для того, чтобы стать лидирующей оппозиционной силой в парламенте и не позволить реформистам наслаждаться практические безграничной властью в компании удобных и сговорчивых коалиционных партнеров. А вместо этого вплоть до внеочередного конгресса, который состоится в июне, в партии и во фракции будет царить неопределенность, конфликтная ситуация и внутренняя конкуренция. Разумеется, наши политические оппоненты и СМИ будут только радоваться и делать ставки, приведет ли внеочередной конгресс к расколу центристов или нет.

На самом деле первая попытка сместить Ратаса на посту председателя была предпринята на прошлом конгрессе, когда на этот пост баллотировался руководитель тартуского округа Центристской партии Яан Тоотс. Юри Ратас одержал уверенную победу, а в своей речи подчеркнул, что не держит зла на оппонентов, остается председателем для всех и готов идти дальше. Именно эта часть речи запомнилась мне больше всего: настоящий лидер умеет прощать и быть великодушным даже по отношению с несогласным. Думаю, что и Яан Тоотс тоже с достоинством принял свое поражение.

Михаил Кылварт со своей командой решили, что самым эффективным методом решения проблем станет смена председателя. Справедливости ради стоит отметить, что пока что он не представил четкого видения, что именно необходимо изменить в руководстве партии и ее идеологии. Он упомянул лишь о том, что нужно восстановить нормальную работу партийных организаций в регионах. Но об этом же говорит и Юри Ратас.

Формальной причиной проведения внеочередного конгресса стал весьма посредственный результат на выборах в Рийгикогу и потеря 10 мандатов. В этот раз центристы получили 16 мандатов и заняли лишь третье место. Партия потеряла поддержку, как среди эстонских, так и русскоязычных избирателей. Именно поэтому перед партией встал ряд вопросов: Кто виноват и что делать? Как вернуть доверие людей? Какова наша идеология?

Я считаю, последнее, что сейчас нужно нашей партии, так это ожесточенная борьба за власть и место председателя. А именно это нас и будет ожидать в ближайшие месяцы, если совет уполномоченных примет решение о проведении внеочередного конгресса в июне. Судя по всему, 15 апреля это решение будет принято, и Центристская партия вновь будет выбирать председателя и членов правления. На данный момент есть два человека, которые готовы побороться за пост руководителя партии - действующий председатель Юри Ратас и мэр Таллинна Михаил Кылварт. Возможно, кандидатов будет больше.

На стороне того, кого бьют

На прошлом конгрессе я поддержала Юри Ратаса, и этот выбор был очевиден - мы работали в одной команде во фракции, спорили, обсуждали, вместе ставили цели и трудились во имя их достижения.

Идея же нынешнего внеочередного конгресса мало того, что несвоевременна, конфликтна и спорна сама по себе, так еще и поставила каждого человека, особенно русскоязычного политика, перед весьма непростым выбором - ты за Кылварта или за Ратаса? Называется, прочувствуйте давление и просчитайте возможные последствия. Но 10 лет в политике научили меня тому, что самое правильное - не бояться брать на себя ответственность и поступать по совести!

Поэтому на предстоящем конгрессе я решила снова поддержать человека, рядом с которым работала 4 года в центристской фракции Рийгикогу. Именно с Юри у меня сложились дружеские отношения, в основе которых лежит взаимное уважение и желание сотрудничать. Его позиции сейчас весьма неустойчивы, а я, как известный любитель непопулярных решений, всегда встаю на сторону того, кому хуже и кого бьют. А сейчас только ленивый не пнул и не обвинил лично Ратаса в провале на выборах. Хотя я считаю, за конечный результат отвечает не только председатель партии, но и все члены правления, первые номера в списках и руководители округов. Думаю, что сейчас нужно не председателей тасовать, а спокойно сесть, сделать работу над ошибками и наметить конкретные шаги по выходу из кризиса. Чтобы не получилось, как в басне Крылова: „ А вы, друзья, как не садитесь...

К Юри Ратасу действительно есть вопросы, к ряду его решений и высказываний. Но вопросы у меня есть и к Михаилу Кылварту. И мне очень жаль, что они не сумели договориться друг с другом. Потому что сила Центристской партии всегда была в том, чтобы находить компромисс там, где его, казалось бы, невозможно найти.

Я также планирую вновь выдвинуть свою кандидатуру в правление партии, и если получу мандат доверия и на этих выборах, то сделаю все, чтобы мнение моих избирателей было учтено! У меня тоже есть видение того, каким путем должна развиваться наша партия и что нам делать для сплочения двух общин в этой сложнейшей и турбулентной ситуации.

Я также надеюсь на то, что партия переживет внеочередной конгресс и сумеет выйти из него более сильной и решительной. Хочется верить в то, что дебаты конкурентов будут вестись на достойном уровне, а не скатываться на личные оскорбления. Центристская партия нужна Эстонии и людям - мы должны помнить об этом!