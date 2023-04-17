17.04.2023, 19:42
Михаил Кылварт — однопартийцам: Нужна конференция визионального характера. Не могу смириться с нынешним состоянием партии(9)
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA
В субботу заседание совета Центристской партии (ЦП) решило, что внеочередного съезда партии не будет, а нынешний председатель — Юри Ратас — продолжит руководить ЦП до лета 2024 года. Перевес противников съезда был минимальным. Видный центрист Михаил Кылварт направил своим однопартийцам письмо, в котором предложил провести конференцию, которая бы имела визиональный характер, пишет Delfi.