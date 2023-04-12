Попадают ли под мобилизацию обладатели двух гражданств? Отвечает МИД Эстонии

В соответствии с законопроектом, который 11 апреля приняла Госдума РФ, в России повестку в военкомат больше не нужно вручать лично в руки — ее могут просто отправить по интернету, через портал „Госуслуги“. Такая повестка считается „врученной“ и автоматически закрывает выезд из России. Ожидается, что в ближайшее время закон будет подписан президентом РФ Владимиром Путиным и вступит в силу. Что в такой ситуации делать обладателям двух паспортов - эстонского и российского, если они находятся в РФ? Отвечает Министерство иностранных дел Эстонии.