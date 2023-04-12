Попадают ли под мобилизацию обладатели двух гражданств? Отвечает МИД Эстонии(15)
В соответствии с законопроектом, который 11 апреля приняла Госдума РФ, в России повестку в военкомат больше не нужно вручать лично в руки — ее могут просто отправить по интернету, через портал „Госуслуги“. Такая повестка считается „врученной“ и автоматически закрывает выезд из России. Ожидается, что в ближайшее время закон будет подписан президентом РФ Владимиром Путиным и вступит в силу. Что в такой ситуации делать обладателям двух паспортов - эстонского и российского, если они находятся в РФ? Отвечает Министерство иностранных дел Эстонии.
По словам официального представителя эстонского МИД Анны Тислер-Лаврентьев, лица с двумя гражданствами, например эстонским и российским, рассматриваются Российской Федерацией как российские граждане, и возможности Эстонии по оказанию консульской помощи ограничены. В том числе в вопросах, связанных с мобилизацией.
Лицо подчиняется законам страны своей гражданской принадлежности и не может, если пожелает, временно представиться гражданином другой страны и таким образом заявить, что тот или иной закон на него не распространяется.
„Граждан Эстонии, временно находящихся в России, в том числе эстонско-российских граждан с двойным гражданством, просим подумать о безопасности и необходимости их пребывания в России. Людей, находящихся в РФ, просят следить за предупреждениями, публикуемыми на сайте Министерства иностранных дел, чтобы быть в курсе событий“, - ответили RusDelfi в МИД.
В ноябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане других стран, если у них есть еще и российский паспорт, могут проходить службу в армии РФ (до этого обладатели, к примеру, эстонского и российского паспортов призыву не подлежали).
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