Получившим повестку в армию (в том числе на „Госуслугах“) запретят выезжать из России до явки в военкомат. Это касается всех военнообязанных

Этот же пакет поправок, который Госдума рассмотрит 11 апреля, узаконивает рассылку повесток в электронном виде — в личный кабинет на „Госуслугах“. Также поправки предусматривают запрет на вождение транспортных средств, продажу и покупку недвижимости, оформление кредитов для тех, кто не явился в военкомат через 20 календарных дней после указанной в повестке даты.

Помимо этого, поправки предусматривают создание единого реестра военнообязанных.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя поправки, говорил, что электронная повестка „считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного“ на „Госуслугах“. Нововведения, заявил он, не будут распространяться на весенний призыв, который продолжается до 15 июля.

При этом, по его словам, поправки о повестках относятся ко всем военнообязанным, а не только срочникам.

Поправки о повестках и едином реестре военнообязанных внесены к третьему чтению законопроекта № 361804-7 „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу)“, который находится на рассмотрении Госдумы с января 2018 года. В феврале 2022 года законопроект прошел второе чтение, а в марте того же года его дальнейшее рассмотрение перенесли на апрель, но вернулись к нему лишь спустя год.

Глава комитета Госдумы по обороне: новые правила получения повесток будут касаться всех военнообязанных, а не только срочников

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что поправки, узаконивающие повестки в военкомат в электронном виде и вводящие ряд запретов для уклонистов, касаются всех военнообязанных, а не только призыва на срочную службу, также сообщила Meduza.



„Здесь речь идет о всех военнообязанных, то есть [новые правила будут действовать] для всех граждан, которые находятся в запасе“, — заявил Картаполов ТАСС.