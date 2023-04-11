Получившим повестку в армию (в том числе на „Госуслугах“) запретят выезжать из России до явки в военкомат. Это касается всех военнообязанных
Внесенные на рассмотрение Госдумы поправки предусматривают, что с момента получения повестки и до явки в военкомат „гражданам, подлежащим призыву на военную службу“, запрещается выезд из РФ, пишет Meduza. Новые правила будут касаться всех военнообязанных, не только срочников.
Этот же пакет поправок, который Госдума рассмотрит 11 апреля, узаконивает рассылку повесток в электронном виде — в личный кабинет на „Госуслугах“. Также поправки предусматривают запрет на вождение транспортных средств, продажу и покупку недвижимости, оформление кредитов для тех, кто не явился в военкомат через 20 календарных дней после указанной в повестке даты.
Помимо этого, поправки предусматривают создание единого реестра военнообязанных.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя поправки, говорил, что электронная повестка „считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного“ на „Госуслугах“. Нововведения, заявил он, не будут распространяться на весенний призыв, который продолжается до 15 июля.
При этом, по его словам, поправки о повестках относятся ко всем военнообязанным, а не только срочникам.
Поправки о повестках и едином реестре военнообязанных внесены к третьему чтению законопроекта № 361804-7 „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу)“, который находится на рассмотрении Госдумы с января 2018 года. В феврале 2022 года законопроект прошел второе чтение, а в марте того же года его дальнейшее рассмотрение перенесли на апрель, но вернулись к нему лишь спустя год.
Глава комитета Госдумы по обороне: новые правила получения повесток будут касаться всех военнообязанных, а не только срочников
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что поправки, узаконивающие повестки в военкомат в электронном виде и вводящие ряд запретов для уклонистов, касаются всех военнообязанных, а не только призыва на срочную службу, также сообщила Meduza.
„Здесь речь идет о всех военнообязанных, то есть [новые правила будут действовать] для всех граждан, которые находятся в запасе“, — заявил Картаполов ТАСС.
Нововведения, после того, как они вступят в силу, добавил Картаполов, не будут распространяться на мобилизованных, так как они уже призваны в Вооруженные силы РФ и проходят службу.
При этом он подчеркнул, что мобилизация завершена и возобновлять ее пока не собираются. „Ее нет и не планируется“, — сказал Картаполов.
Будут ли по такому же принципу распространяться на всех военнообязанных ограничительные меры для уклонистов, которые предусматривают, в числе прочего, запрет на выезд из РФ, глава комитета Госдумы по обороне не уточнил.
11 апреля Госдума рассмотрит поправки, узаконивающие рассылку повесток в электронном виде (по словам Картаполова, электронная повестка будет иметь такую же юридическую силу, как традиционные бумажные повестки и оповещения через работодателя).
Также поправки предполагают, что для уклоняющихся от призыва (при ряде условий) будет действовать запрет на выезд из РФ, запрет на вождение транспортных средств, продажу и покупку недвижимости, оформление кредитов. Помимо этого, поправки предусматривают создание единого реестра военнообязанных.