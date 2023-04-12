Получают ли эстонские пенсионеры с российским гражданством свои пенсии?

„Это, например, те, кто получает доплату как участник Великой Отечественной войны, за выслугу лет, пособие по трудовому увечью и тому подобное. Выплата такого рода российских пенсий происходит не через Департамент социального страхования Эстонии“, — отметили в департаменте.

В департаменте социального страхования RusDelfi ответили, что указанное постановление касается тех категорий людей, которые получают свои пенсии вне рамок действующего между Эстонской Республикой и Российской Федерацией договора о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения.

В том же указе отмечается, что он „вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года“. А также оговорены условия возможности перехода на прежний график выплат. „В случае снятия в отношении РФ ограничительных мер экономического характера, препятствующих осуществлению выплат путем перевода их получателям за пределы Российской Федерации на территорию иностранных государств“, дальнейшие расчеты могут провозиться как по новым правилам, так и по старым, для чего снова надо будет написать заявление.

Для перечисления денег заявителю необходимо будет подать заявление с указанием реквизитов банковского счета, открытого в кредитной организации на территории России или в кредитной организации, расположенной за территориями страны, прописано в указе. Отмечено, что в соответствии с российским законодательством граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории иностранного государства и имеющие необходимые основания, вправе получить пенсию по месту жительства.

Представители Министерства благосостояния, Госагентства социального страхования (VSAA) и Банка Латвии объяснили, что в указе Мишустина от 28 марта „Об особенностях выплаты пенсий, осуществления иных выплат и обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний“ отмечается, что выплаты стали невозможны „в условиях введения в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера“.

Что касается проживающих в Эстонии российских пенсионеров, то Департамент социального страхования в марте получил средства из Пенсионного фонда РФ и 17 марта перечислил полагающиеся им пенсии. Выплата за второй квартал предполагается в июне. Согласно действующему договору, департамент может производить перечисления до конца каждого квартала.

Эстония выполняет текущий договор и со своей стороны изменений не предусматривает. Про изменения и принятие этого постановления РФ Эстонию не уведомляла.

Если говорить о тех пенсионерах, которые по действующему между странами договору получают часть пенсии от РФ и наоборот, эстонские пенсии в России, то в первом квартале 2023 года Эстония выплатила 4670 проживающим в РФ пенсионерам 3,3 млн евро. Россия в свою очередь выплатила 3931 проживающему в Эстонии пенсионеру в общей сложности 805 тысяч евро.

4 тысячи российских пенсионеров

Напомним, что проблемы с получением пенсий возникли осенью 2022 года в результате санкций, принятых после начала российской агрессии в Украине. Тогда российским пенсионерам в Эстонии не выплатили пенсии за III квартал, поскольку Департамент социального страхования не получил денежных средств от Пенсионного фонда РФ.

„В соответствии с договором о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения, заключенным между Россией и Эстонией, Департамент социального страхования выплачивает пенсию проживающим в Эстонии и получающим российскую пенсию людям после перечисления соответствующих денежных средств из РФ. По независящим от нашего ведомства причинам денежных средств для выплаты пенсий за III квартал от Пенсионного фонда РФ получено не было“, - сообщили тогда представители департамента и отметили, что Россия трижды пыталась осуществить денежный перевод по обычным каналам, но безуспешно. Затем соответствующее российское учреждение попросило Эстонию найти способ отправить пенсионные деньги. Эстония нашла белорусский коммерческий банк, который не находится под санкциями и через который можно перевести деньги в Эстонию.

Сейчас в Эстонии проживает и получает пенсию более 4000 российских пенсионеров.

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