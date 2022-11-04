Эстонские пенсионеры с российским гражданством о пенсии: „С голоду не умрем, внуки покормят, но ситуацию не понимаем“(48)
Еще 10 сентября проживающие на территории Эстонии российские пенсионеры должны были получать выплаты за третий квартал, но до сих пор ждут своих денег. В Департамент социального страхования не пришли денежные средства от Пенсионного фонда Российский Федерации. Почти два месяца российские пенсионеры ждали свои выплаты. Почему для некоторых из них такая задержка оказалась серьезным испытанием? В материале RusDelfi.
Виктору Владимировичу — почти восемьдесят. Мужчина характеризует себя как человека в хорошей для его возраста физической форме и в ясном уме. За политической ситуацией следил всегда, но не думал, что это может коснуться и его лично.
„Когда пришла новость о том, что российские выплаты задерживают, я был уверен, что это на пару дней. Но не на два месяца“, — рассказывает мужчина. Пенсия, по словам Виктора Владимировича, у него скромная, но когда идет выплата сразу за квартал набегает неплохая финансовая подушка. „С голоду я, конечно, не умру. Есть дети, внуки. Покормят. Но ситуацию до конца не понимаю“.