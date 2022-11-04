Эстонские пенсионеры с российским гражданством о пенсии: „С голоду не умрем, внуки покормят, но ситуацию не понимаем“

Виктору Владимировичу — почти восемьдесят. Мужчина характеризует себя как человека в хорошей для его возраста физической форме и в ясном уме. За политической ситуацией следил всегда, но не думал, что это может коснуться и его лично.

„Когда пришла новость о том, что российские выплаты задерживают, я был уверен, что это на пару дней. Но не на два месяца“, — рассказывает мужчина. Пенсия, по словам Виктора Владимировича, у него скромная, но когда идет выплата сразу за квартал набегает неплохая финансовая подушка. „С голоду я, конечно, не умру. Есть дети, внуки. Покормят. Но ситуацию до конца не понимаю“.

Новость про то, что можно было обратиться в местное самоуправление и получить в качестве помощи прожиточное пособие, пенсионер воспринял с радостью.