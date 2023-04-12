Урмас Рейнсалу отреагировал на видеозапись казни, предположительно, украинского военнослужащего(1)
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу прокомментировал опубликованную во вторник видеозапись с жестоким убийством, как утверждается, украинского военнопленного.
По мнению главы эстонского внешнеполитического ведомства, запись еще раз подчеркивает неприемлемость диалога с Россией и появления российских спортсменов на международной арене.
„В Twitter распространяется видео, на котором россияне обезглавливают украинского солдата...
...И мы еще говорим о необходимости диалога и соревнованиях друг с другом на Олимпиаде? Что мы здесь делаем?
Эстония стоит и будет стоять с Украиной. До победы!“ - заверил Рейнсалу.
Подробнее о видеозаписи читайте здесь.
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