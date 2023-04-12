Новости Эстонии
12.04.2023, 14:00

Урмас Рейнсалу отреагировал на видеозапись казни, предположительно, украинского военнослужащего

 (1)
Урмас Рейнсалу
Урмас Рейнсалу
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу прокомментировал опубликованную во вторник видеозапись с жестоким убийством, как утверждается, украинского военнопленного.

По мнению главы эстонского внешнеполитического ведомства, запись еще раз подчеркивает неприемлемость диалога с Россией и появления российских спортсменов на международной арене.

„В Twitter распространяется видео, на котором россияне обезглавливают украинского солдата...

...И мы еще говорим о необходимости диалога и соревнованиях друг с другом на Олимпиаде? Что мы здесь делаем?

Эстония стоит и будет стоять с Украиной. До победы!“ - заверил Рейнсалу.

Подробнее о видеозаписи читайте здесь.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии