„В мешок ее и отправить командиру“. В сети появилось видео с обезглавливанием, предположительно, украинского военного

Одним из первых видео появилось в закрытом телеграм-канале создателя „Мужского государства“ Владислава Позднякова. Автор публикации добавил комментарий в адрес „нитакусиков“. Как отмечает The Insider, так называют представителей пророссийского лагеря, выступающих против жестокости по отношению к украинским военнопленным.

Когда, где и кем было записано видео, а также кто именно на нем снят, неизвестно. По обстановке, окружающей людей в ролике, можно предположить, что его сняли летом 2022 года. Подлинность записи не подтверждена.

Вскоре после появления видео в сети, глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в телеграм-канале следующее сообщение: „За все будет ответ и ответственность“. С чем связан его комментарий, неясно. Украинские СМИ считают, что так Ермак ответил на публикацию ролика с убийством.

Внимание! Далее следует описание жестокого убийства человека. Не читайте этот текст, если это может вам навредить.

На видео человек в военной форме с желтой повязкой (такие носят украинские военные в качестве опознавательного знака), лежит на земле. Вероятно, это военнопленный. Над ним нависает человек в маске и камуфляже с белой повязкой (такую, в свою очередь, используют российские военные).

Человек с белой повязкой ножом отрезает голову человеку, лежащему на земле. Это происходит, когда тот еще жив — он кричит от боли и просит прекратить.

На видео сняты еще несколько человек, которые комментируют происходящее: „Работаем, братья! <…> Ломай позвоночник! <…> Что, никогда бошки не резал?“. Когда голова убитого отделена от тела, человек за кадром говорит: „В мешок ее, нахуй, и отправить командиру“.

Судя по записи, один из военных ведет переговоры по рации. Журналисты The Insider услышали, как в видео звучит позывной „Варяг“.

Люди на видео также демонстрируют бронежилет-разгрузку с украинскими трезубцем.