„В мешок ее и отправить командиру“. В сети появилось видео с обезглавливанием, предположительно, украинского военного
Вечером 11 апреля в российских, а затем и украинских соцсетях разошлось видео с жестоким убийством, как утверждается, украинского военнопленного. По кадрам ролика можно предположить, что люди, совершившие убийство — российские военные, пишет „Медуза“.
Одним из первых видео появилось в закрытом телеграм-канале создателя „Мужского государства“ Владислава Позднякова. Автор публикации добавил комментарий в адрес „нитакусиков“. Как отмечает The Insider, так называют представителей пророссийского лагеря, выступающих против жестокости по отношению к украинским военнопленным.
Когда, где и кем было записано видео, а также кто именно на нем снят, неизвестно. По обстановке, окружающей людей в ролике, можно предположить, что его сняли летом 2022 года. Подлинность записи не подтверждена.
Вскоре после появления видео в сети, глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в телеграм-канале следующее сообщение: „За все будет ответ и ответственность“. С чем связан его комментарий, неясно. Украинские СМИ считают, что так Ермак ответил на публикацию ролика с убийством.
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На видео человек в военной форме с желтой повязкой (такие носят украинские военные в качестве опознавательного знака), лежит на земле. Вероятно, это военнопленный. Над ним нависает человек в маске и камуфляже с белой повязкой (такую, в свою очередь, используют российские военные).
Человек с белой повязкой ножом отрезает голову человеку, лежащему на земле. Это происходит, когда тот еще жив — он кричит от боли и просит прекратить.
На видео сняты еще несколько человек, которые комментируют происходящее: „Работаем, братья! <…> Ломай позвоночник! <…> Что, никогда бошки не резал?“. Когда голова убитого отделена от тела, человек за кадром говорит: „В мешок ее, нахуй, и отправить командиру“.
Судя по записи, один из военных ведет переговоры по рации. Журналисты The Insider услышали, как в видео звучит позывной „Варяг“.
Люди на видео также демонстрируют бронежилет-разгрузку с украинскими трезубцем.
На жилет прикреплен шеврон „Каратель“, пишет „Агентство“. Его можно купить в онлайн-магазинах в России и Украине, его также используют солдаты иностранных армий, отмечают журналисты.
Провоенный российский паблик „Military Z“ предполагает, что убитый на видео — воевавший на стороне Украины наемник „из стран СНГ“. На записи человек, демонстрирующий жилет, также упоминает наемников.
Киев обещает найти „извергов“ и сравнивает Россию с „Исламским государством“. Российские власти запись не комментировали
В СБУ заявили, что на видео попали пытки и убийство украинского военнопленного бойцами российской армии. Ведомство начало досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).
„Мы найдем этих извергов. Если надо будет — достанем везде, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за содеянное они точно понесут наказание“, — прокомментировал запись глава СБУ Василий Малюк.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя видео, заявил, что „Россия хуже, чем ИГИЛ“. „Это абсурд, что Россия, которая хуже, чем ИГИЛ, председательствует в Совете безопасности ООН. Российские террористы должны быть изгнаны из Украины и ООН и понести ответственность за свои преступления“, — написал он в твиттере.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на публикацию видео и помочь Киеву противостоять Москве: „Каждый должен реагировать. Каждый лидер. Не ждать, что это забудется, что пройдет время. Мы ничего не собираемся забывать. И прощать убийц. Законная ответственность будет за все. Нужен проигрыш террора. Никто не поймет, если лидеры не отреагируют. Сейчас надо действовать! И нам в Украине — максимально сосредоточиться на фронте. Максимально помогать“.
Российские власти и Минобороны видео не комментировали. В некоторых пророссийских телеграм-каналах публикация ролика вызвала одобрительную реакцию, отмечает „Агентство“.
За несколько дней до этого в пророссийских телеграм-каналах было опубликовано еще одно видео с обезглавленными военными
Как обратил внимание телеканал СNN, 8 апреля в пророссийских каналах было опубликовано другое видео с обезглавленными военными. Его якобы записали наемники ЧВК Вагнера неподалеку от Бахмута в Донецкой области, утверждали авторы постов.
На записи — два обезглавленных тела, предположительно, украинских военнослужащих, которые лежат на земле рядом с уничтоженной военной машиной. Измененный голос за кадром говорит по-русски, что бронеавтомобиль подорвался на мине.
Судя по записи, отмечает СNN, у убитых также были отрезаны руки. Кто отрезал военным части тел, неизвестно.
10 апреля украинское издание УНИАН также сообщало о фотографиях отрезанной человеческой головы, которую насадили на металлической штырь. Днем ранее снимок опубликовал провоенный российский паблик „Military Z“, заявивший, что снимок сделан в Бахмуте, а на нем — голова бойца ВСУ. Подлинность фотографии не подтверждена независимыми источниками.
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