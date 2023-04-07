Ляэнеметс подтвердил: коалиционный договор почти готов. В налоговой системе будут изменения

„Мы договорились, что опубликуем содержание договора в субботу, но да, некоторые налоговые изменения также являются частью этого коалиционного соглашения“, - передает слова Ляэнеметса RusERR.

Коалиционный договор все еще находится в стадии доработки: „Многие вопросы согласованы, но формулировки нужно еще отшлифовать, и окончательный вариант коалиционного соглашения, вероятно, будет готов только к вечеру пятницы“.

По словам Ляэнеметса, изменится число министров в правительстве ( вместо 15 их будет 13). Некоторые министерства реорганизуют. „Будут Министерство климата (на основе Министерства окружающей среды плюс вопросы транспорта и энергетики - прим. ред), Министерство регионального развития (на основе Министерства сельской жизни плюс сфера деятельности прежнего министра госуправления - прим. ред) и Министерство экономики и инфотехнологий“, - отметил Ляэнеметс.

О том, сколько министерских портфелей получат партии, читайте ЗДЕСЬ.

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