РЕШЕНО | Соцдемы и Eesti 200 получат в новом правительстве по три министерских портфеля, остальное - реформисты

В четверг вечером председатель социал-демократов Лаури Ляэнеметс написал в во внутрипартийной рассылке, что соцдемы получат в новом правительстве портфели министра здоровья и труда, министра регионального развития и министра внутренних дел. По словам Ляэнеметса, в сферу ответственности министра регионального развития также добавятся сельское хозяйство и организация общественного транспорта.



Насколько известно Delfi, Eesti 200 получит портфели министра иностранных дел, министра образования и министра предпринимательства и информационных технологий. На должность министра образования у партии имеется сильный кандидат, специалист в этой области Кристина Каллас.



Таким образом, Партия реформ, помимо кресла премьер-министра, получит портфели министров финансов, культуры, социальных дел, обороны, юстиции и климата.



Ляэнеметс писал однопартийцам, что длившиеся месяц переговоры были трудными и приходилось принимать сложные для социал-демократов решения, например, повышение налогов. Какие именно налоги будут подняты, Ляэнеметс не сообщил. По поводу повышения минимальной заработной платы Ляэнеметс отметил, что оно будет, но в несколько иной форме, чем хотели социал-демократы.