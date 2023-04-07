РЕШЕНО | Соцдемы и Eesti 200 получат в новом правительстве по три министерских портфеля, остальное - реформисты(27)
По имеющимся данным, СДПЭ и Eesti 200 получат в новом правительстве по три министерских портфеля, остальное, в том числе место премьер-министра, отойдет Партии реформ.
В четверг вечером председатель социал-демократов Лаури Ляэнеметс написал в во внутрипартийной рассылке, что соцдемы получат в новом правительстве портфели министра здоровья и труда, министра регионального развития и министра внутренних дел. По словам Ляэнеметса, в сферу ответственности министра регионального развития также добавятся сельское хозяйство и организация общественного транспорта.
Насколько известно Delfi, Eesti 200 получит портфели министра иностранных дел, министра образования и министра предпринимательства и информационных технологий. На должность министра образования у партии имеется сильный кандидат, специалист в этой области Кристина Каллас.
Таким образом, Партия реформ, помимо кресла премьер-министра, получит портфели министров финансов, культуры, социальных дел, обороны, юстиции и климата.
Ляэнеметс писал однопартийцам, что длившиеся месяц переговоры были трудными и приходилось принимать сложные для социал-демократов решения, например, повышение налогов. Какие именно налоги будут подняты, Ляэнеметс не сообщил. По поводу повышения минимальной заработной платы Ляэнеметс отметил, что оно будет, но в несколько иной форме, чем хотели социал-демократы.
Насколько известно, имена будущих министров будут обнародованы в субботу. Тогда стороны подпишут и коалиционный договор. Как отмечает ERR, в новом правительстве будет 13 министров вместо прежних 15.
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