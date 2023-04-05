Конец росту цен! Завтра электричество будет стоить дешевле
Глядя на тенденцию последних нескольких дней, можно было опасаться, что цены на электроэнергию снова пошли вверх. За последний месяц стоимость электроэнергии достигла рекорда, но все еще не дотягивает до средней цены универсальной услуги. Однако завтра в этой тенденции наступит перелом, пишет Ärileht.
Холодная погода и малые объемы энергии ветра вернули среднюю цену на электроэнергию в нашем регионе Nordpool на уровень выше 10 центов за кВт⋅ч в течение первых трех дней этой недели. По сравнению с заоблачными ценами в летние месяцы прошлого года цена значительно ниже, но, например, в пиковое время она приближается к 20 центам. Для обладателей биржевого пакета просмотр „Актуальной камеры“ обходится дороже, чем для тех, кто пользуется универсальной услугой.
Однако завтра ситуация будет лучше, так как дороже всего электроэнергия будет стоить в утренние часы, в это время цена на нее составит около 15,8 цента. Вечером она будет колебаться между 8 и 9,8 цента. Средняя дневная цена составит 9,6 цента за кВт⋅ч.
За графиком стоимости электроэнергии можно следить ЗДЕСЬ.
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