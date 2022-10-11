БИРЖЕВАЯ ЦЕНА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | В какое время пользователь биржевого пакета мог бы сэкономить?(8)
Если ваша цена на электроэнергию зависит от того, что происходит на бирже Nord Pool, то этот график для вас. Именно здесь вы можете увидеть, какова цена на биржевом рынке в конкретное время, что поможет вам в принятии решений, - пишет Delfi Ärileht.
Средняя почасовая цена Nord Pool на бирже в августе составила рекордные 36,1 цента за киловатт-час. В сентябре она упала до 22,8 цента. В течение одной недели сентября средняя цена составляла всего 14,1 цента за кВтч. Напоминаем, что цена универсальной услуги составляет 19,2 цента за кВтч для разных провайдеров.
Почасовые цены не важны для людей, переходящих на фиксированный пакет или универсальную услугу, а вот пользователи биржевого пакета могли бы осуществлять энергоемкие работы в более дешевые часы — либо сами, либо с помощью фирм, предлагающих соответствующую услугу.