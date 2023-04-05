ФОТО | Внимание! Эту ссылку нельзя открывать ни в коем случае. Если вы все-таки это сделали, немедленно сообщите в банк и полиции(17)
От имени Налогово-таможенного департамента Эстонии мошенники рассылают смс со ссылкой, которая на первый взгляд не кажется подозрительной.
Специалист по связям с общественностью департамента Керту Лаадога подтвердила, что речь идет о мошеннических письмах, к которым ведомство не имеет никакого отношения. Проходить по указанной там ссылке и тем более вводить свои данные на отрывшемся сайте нельзя ни в коем случае,
Если же вы все-таки сделали это, то следует незамедлительно сообщить об этом своему банку и полиции.
Соответствующие предупреждение департамент опубликовал и в социальных сетях.
Также сегодня стало известно об обманутом жителе Пирита, который перевел мошенникам более 25 000 евро. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.
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