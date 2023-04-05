Житель Пирита перевел мошенникам более 25 000 евро

Проживающему в Пирита мужчине поступил звонок от человека, представившегося работником банка, который сообщил, что кто-то хочет взять кредит на имя мужчины. Далее звонок перенаправили якобы сотруднику банка LHV, который попросил мужчину оказать содействие в защите его банковского счета.



Для этого мужчина должен был передать признак пользователя интернет-банка и подтвердить сделки PIN-кодами от Mobiil-ID. Позже выяснилось, что мошенники совершили со счета платежи на неизвестные счета в британских банках на общую сумму 25 874 евро. Полиция начала по факту случившегося производство.



При банковском мошенничестве, либо другом телефонном или инвестиционном мошенничестве основной целью злоумышленника является получение идентификационных данных человека. Следует помнить, что сотрудник банка никогда не будет спрашивать по телефону ваши ПИН-коды. Код PIN1 предназначен для идентификации личности, а PIN2 эквивалентен подписи.

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