Департамент социального страхования снова недоглядел: на этот раз утечки не произошло, но информация исчезла

Системы Департамента социального страхования (ДСО), похоже, протекают, как ведро, которое ржавеет под открытым небом уже много лет. Всего несколько недель назад выяснилось, что из-за человеческого фактора агентство публиковало в течение десяти месяцев документы, содержащие конфиденциальные данные. Например, в них содержалась информация о детях, которых забрали у родителей. Однако теперь это же агентство наступило на новые грабли.

С весны 2019 года через сайт ДСО люди могли отправлять данные о пенсионном стаже, например, об информации из трудовой книжки и т.д. Эта возможность просуществовала год, пока не стало ясно, что люди отправляют информацию как в „черную дыру“.

Ошибка в информационной системе

„Проблема в том, что все документы, подаваемые через сайт, к сожалению, не доходили до нас из-за ошибки в информационной системе. К сожалению, на тот момент у нас не было информации о том, чьи именно данные мы пропустили или потеряли“, - пояснила руководитель пенсионной службы в отделе социального страхования Алла Химма.

Через сайт Департамента социального страхования люди могли подать данные о своем пенсионном возрасте в течение года, после чего аналогичный сервис был открыт в самообслуживании Департамента социального страхования. Однако проблема отсутствия данных стала очевидной только сейчас, поскольку люди стали обращаться в ДСО, чтобы проверить свой трудовой стаж или подать заявление о назначении пенсии.

„Мы знаем, что в настоящее время нам необходимо перепроверить пенсионный стаж примерно у 50 человек“ Алла Химма - руководитель пенсионной службы в отделе социального страхования

„Мы знаем, что в настоящее время нам необходимо перепроверить пенсионный стаж примерно у 50 человек. Как только мы определим этих людей, мы свяжемся с ними лично. Это касается только людей трудоспособного возраста, а не тех, кому уже назначена пенсия“, - пояснил Химма. Если выяснится, что кто-то подал данные через форму, а затем выбросил трудовую книжку, Департамент социального страхования поможет найти необходимые документы. „При необходимости мы сделаем запросы в архивы“, - уточнила Химма.

В марте Eesti Päevaleht писала, что, вероятно, из-за человеческого фактора Департамент социального страхования в течение десяти месяцев публиковал документы, которые общественность не должна была видеть. Например, там были документы о родителях, которые получали семейные пособия из двух европейских стран, хотя одновременно право на них имел только один из них. Точно так же была информация об отцах, не плативших алименты. Всего было опубликовано 103 документа, которые не должны были быть обнародованы.