Новости Эстонии
19.03.2023, 12:00

Утечка личных данных из Департамента социального страхования длилась десять месяцев

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Из-за ошибки Департамента социального страхования документы, касающиеся детей, разлученных с родителями, были выставлены на всеобщее обозрение. Снимок носит иллюстративный характер, дети на снимке к инциденту отношения не имеют.
Из-за ошибки Департамента социального страхования документы, касающиеся детей, разлученных с родителями, были выставлены на всеобщее обозрение. Снимок носит иллюстративный характер, дети на снимке к инциденту отношения не имеют.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Документы, содержащие подробные личные данные, были собраны только после запросов от Eesti Päevaleht.

В минувшие выходные Eesti Päevaleht писал о том, как Департамент социального страхования из-за человеческого фактора опубликовал в „Официальном вестнике“ документы, предназначенные для внутреннего пользования. Документы содержали подробную информацию о частной жизни людей, не касающуюся посторонних лиц. Однако некоторые такие документы были размещены в открытом доступе в интернете, и поэтому можно было прочитать о жестоких отцах, не выплачивающих алименты, а также о детях, которые были разлучены со своими родителями и сейчас находятся на попечении приюта.

В тот момент Департамент социального страхования не смог ответить сколько времени длится утечка данных. Сейчас стало известно, что это началось 20 мая прошлого года, а всего в открытом доступе оказались 103 постановления Департамента социального страхования, в которых содержались персональные данные. „На момент обнаружения, в открытом доступе было 40 предписаний. Мы удалили документы сразу после получения уведомления, в том числе из архива“, — сказала руководитель коммуникационного отдела Департамента социального страхования Кристин Раммус. Кроме того, Департамент социального страхования представил в инспекцию уведомление о нарушении.

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