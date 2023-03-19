Утечка личных данных из Департамента социального страхования длилась десять месяцев

В минувшие выходные Eesti Päevaleht писал о том, как Департамент социального страхования из-за человеческого фактора опубликовал в „Официальном вестнике“ документы, предназначенные для внутреннего пользования. Документы содержали подробную информацию о частной жизни людей, не касающуюся посторонних лиц. Однако некоторые такие документы были размещены в открытом доступе в интернете, и поэтому можно было прочитать о жестоких отцах, не выплачивающих алименты, а также о детях, которые были разлучены со своими родителями и сейчас находятся на попечении приюта.