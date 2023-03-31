Министр Аккерманн отозвала Тармо Порганда из совета Eesti Energia. Он вовремя не проинформировал ее о щедрых вознаграждениях руководству

Аккерманн объявила об отзыве Порганда в четверг - и в тот же день Аккерманн вместе с премьер-министром Каей Калас раскритиковали решение правления Eesti Energia выплатить правлению щедрое вознаграждение за прошлый год и назначить большую плату уходящим членам правления.

Аккерманн заявила в пятницу, что Порганд должен был своевременно проинформировать ее о подобных решениях совета: „Как член совета он должен был быть в курсе. Первые решения приняли за месяц до того, как мне сообщили. Я могла бы узнать об идеях совета раньше“.

По ее словам, Eesti Energia – хорошая компания, но детали, связанные с вознаграждением руководства, могли быть решены по-другому: „Такие мелочи, в которых иногда таится дьявол, нужно распознавать издалека и решать их, а не идти на лобовое столкновение“.

После отзыва Тармо Порганда в совете останутся Анне Мере, Меэлис Эйнстейн, Аллан Нийду, Андрес Лийнат, Луукас Кристьян Ильвес и Эйнари Кисел.

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