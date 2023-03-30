Новости Эстонии
30.03.2023, 15:50

Покидающий свой пост глава Eesti Energia получит 400 000 евро, остальные руководители - по 260 000. Министр считает, что это незаслуженно много

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Слева Хандо Суттер, который руководит Eesti Energia до завтрашнего вечера, справа финансовый директор Андри Авила.
Слева Хандо Суттер, который руководит Eesti Energia до завтрашнего вечера, справа финансовый директор Андри Авила.
ФОТО: Karin Kaljuläte | Delfi Meedia

Совет Eesti Energia принял решение о том, что уходящие руководители получат премии и конкурентоспособную компенсацию в размере сотен тысяч евро. И это несмотря на критику министра финансов относительно того, что суммы могли бы быть меньше, пишет „Эстонский экспресс“.

„В конце концов, мы все хотим, чтобы договоры и соглашения, заключенные с работодателем, были действительными“, — говорит Анне Мере, глава Совета Eesti Energia, чья повседневная работа связана с частным сектором — она руководит балтийским подразделением Fazer Bakery. Финансовые вопросы были прописаны в контрактах много лет назад, и на вчерашнем совещании не увидели причин менять решения, хотя этого требовала министр финансов Аннели Аккерманн.

Это означает, что уходящие члены правления получают внушительную благодарность за работу в денежном эквиваленте. В течение следующего года генеральный директор Хандо Суттер, вероятно, получит около 400 000 евро, финансовый директор Андри Авила, технический директор Маргус Валси и Агнес Роос, отвечавшая за обслуживание клиентов и ИТ, получат около 260 000 евро.

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