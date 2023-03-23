ВИДЕО | Требования к здоровью призывников изменятся. Правительство рассказало о новых решениях

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Рейнсалу сообщил, что на время следствия правительство отстранило от службы главу Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера. Более подробно о подозрениях и скандале читайте ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Эстония выступает за создание трибунала для российских военных преступников. Мы убеждены, что Россия должна ответить за все преступления, в том числе ее высшее руководство РФ, отметил министр. Потолок цен на нефть для России также нужно снизить.

Рейнсалу рассказал, что только что вернулся из Украины, где находился с визитом. Эстония помогает в восстановлении Житомирской области, например, мы передали туда автобусы. Рейнсалу рассказал об инциденте, который произошел с ним по пути из Киева в Житомир, когда бронированный автомобиль, в котором он ехал, загорелся, в результате чего заблокировались двери транспортного средства. К счастью, никто не пострадал. Это не единственная опасная ситуация, в которой оказался министр в этой поездке. Как мы уже писали, из-за воздушного налета Урмасу Рейнсалу пришлось укрыться в убежище. Атака дрона произошла всего в нескольких километрах. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

Певкур сообщил в свою очередь о том, что правительство решило расширить возможности резервной альтернативной службы. Еще одно изменение касается использования данных по здоровью призывников. У чиновника должен быть доступ только к определенным данным. Некоторые медицинские ограничения будут ослаблены. Например, индекс массы тела или острота зрения уже не будут иметь определяющего значения, прежде всего будут смотреть на физические возможности срочника в целом. В результате изменений службу сможет пройти больше людей.

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