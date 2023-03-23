ВИДЕО | Из-за воздушного налета Урмасу Рейнсалу, находящемуся с визитом в Украине, пришлось укрыться в убежище. Атака дрона произошла всего в нескольких километрах

Рейнсалу находится с визитом в Житомирской области, которую Эстония выбрала в качестве целевого региона в рамках работ по восстановлению Украины. В местном техническом университете ему была присвоена степень почетного доктора, в связи с чем министр иностранных дел прочитал, среди прочего, лекцию о созыве трибунала по военным преступлениям, но примерно на середине лекцию пришлось прервать.

„В середине выступления начался воздушный налет, и сотням студентов пришлось спуститься в убежища, - описывает этот драматичный момент Рейнсалу. - Я отбросил в сторону свои конспекты и от себя начал говорить о будущем Украины“. По словам местных властей, причиной воздушной тревоги стал иранский дрон, путь которого завершился на топливном складе в нескольких километрах от отеля, где остановился министр иностранных дел Эстонии.

Сегодня эстонская делегация вновь попала в неприятную ситуацию. Рейнсалу ехал в бронированном автомобиле с послом Эстонии Каймо Кууском, и машина вдруг загорелась. „Пламя показалось изнутри. Задний замок не открывался. Мы надышались дымом“, - поделился он.

Житомир признателен Эстонии

Несмотря на все препятствия, Рейнсалу все же удалось провести рабочие встречи и переговоры. „Нас поблагодарили за то, что помощь Эстонии конкретная, а не только риторическая“, - сказал Рейнсалу о проектах помощи со стороны Эстонии, которые включают строительство детского сада на 160 мест в городе Орвуче и восстановление разрушенного Россией моста в Малине.

„На улицах Житомира я видел эстонские автобусы, которых мы передали более сорока“, - сказал министр. Местный губернатор поблагодарил Эстонию и за это, потому что на этих автобусах должны были перевозить солдат, и без помощи Эстонии и дети бы остались без школьных автобусов.

Вчера вечером Рейнсалу также встретился со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить Вильнюсский саммит НАТО. „Украина ожидает четких, сильных решений и просит Эстонию выступать за это“, - сказал министр иностранных дел Украины.

Рейнсалу в Киеве: дорожная карта для членства в НАТО отвечает интересам и Украины, и безопасности Европы Министерство иностранных дел Во время встречи с Кулебой обсуждалось решение о предоставлении Украине одного миллиона снарядов в течение 12 месяцев, принятое на совместном заседании министров иностранных дел и обороны ЕС в Брюсселе в понедельник. „Это важный шаг, который поможет Украине защищать как себя, так и безопасность Европы в целом, но Украине по-прежнему необходима исключительная дополнительная помощь в области обороны, чтобы противостоять продолжающейся полномасштабной агрессии России“, - сказал Рейнсалу. „Безопасность Европы должна быть без серых зон, и для устойчивого мира в Европе Украина должна победить“, - сказал Рейнсалу своему украинскому коллеге. Он подчеркнул, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украине должна быть составлена твердая и недвусмысленная дорожная карта по вступлению в альянс. Также обсуждались шаги по привлечению виновных со стороны России к ответственности. Рейнсалу заявил, что приветствует решение МУС в отношении президента Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, однако во избежание безнаказанности необходимо создать международный трибунал с мандатом ООН. „Путин и его ставленники совершили невыразимые военные преступления и преступления против человечности, которые государства не могут игнорировать ради экономических и политических интересов“.

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