Владимир Свет: если бы Кылварт не баллотировался в лидеры партии, это бы вызвало вопросы

„Не жалко ли мне терять шефа? Человек, который баллотируется на пост председателя партии, не должен уходить с поста мэра. И я предполагаю, что Михаил, если станет главой партии, продолжит быть мэром Таллинна. Поэтому у меня нет ощущения, что я теряю начальника, — считает Свет. — Его решение — вполне логично для Михаила, который является самым популярным политиком Центристской партии с точки зрения полученных голосов. Он является человеком, который уже много лет на конгрессах партии получал очень широкую поддержку, причем от сопартийцев разных национальностей, с разными родными языками, и, что мне кажется очень важным, очень большая часть его поддержки —не из Таллинна. Его многие люди видят в качестве председателя партии. И так как правление вчера решило сделать предложение совету уполномоченных о созыве конгресса (простите за такую тяжеловесную формулировку), я думаю, если бы Михаил не баллотировался в этой ситуации, это скорее бы вызвало вопросы“.

„Официально решение о том, будет ли чрезвычайный конгресс или нет, поступит 15 апреля, но сейчас предложение по дате, которое сделало правление партии — это 17 июня. Еще есть три месяца. Будет ли Кылварт конкурировать с Ратасом? В этом случае будут конкурировать все те, кто выдвинет свою кандидатуру. Пока я не слышал, кто еще думает баллотироваться. Лично я думаю, что чем больше будет кандидатов, тем полезнее и здоровее для партии“, — считает политик.

Также Владимир прокомментировал свои перспективы в Рийгикогу, куда он прошел по итогам выборов 5 марта.

„Окончательное решение, пойти в парламент или нет, я приму, когда будут утверждены результаты выборов, а это еще не сделано. Когда будет окончательно сформирована новая коалиция, и этого тоже пока не произошло, все еще на стадии переговоров. Но, глядя на результаты выборов, я склоняюсь к тому, что скорее останусь в городе — мне кажется, что там я могу быть более полезным и эффективным для своего избирателя“, — заявил вице-мэр Таллинна.