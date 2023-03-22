ФОТО | Ратас объяснил поражение центристов и предложил провести внеочередной съезд партии

В заявлении, распространенном после заседания правления центристов во вторник вечером, Ратас отметил, что результат партии на парламентских выборах вызвал различные оценки его причин и необходимых изменений: „Я не думаю, что партии нужно рубить корни и делать кардинальные изменения из-за 16 мандатов [в Рийгикогу]. Однако нам необходимо обновить программу, еще больше усилить наши компетенции и сосредоточиться не только на социальных вопросах и вопросах здравоохранения, но и на экологических и экономических темах, а также на вопросах, касающихся образования, молодежи и ее проблем“.

Он признал, что партия также совершила ошибки, которые необходимо исправить, указав также, что на результате сказался информационный фон выборов, связанный с безопасностью и войной в Украине.

По словам Ратаса, противостояние между Партией реформ и EKRE поставило Центристскую партию в ситуацию, когда сигналы партии не были достаточно слышны.

Кроме того, финансовые ресурсы центристов для проведения избирательной кампании были во много раз меньше, чем у других партий.

Проведение съезда поддерживает и Михаил Кылварт. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

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