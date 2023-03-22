Кылварт выдвинет свою кандидатуру в председатели Центристской партии

Об этом Кылварт сообщил в среду в утреннем эфире радиостанции Vikerraadio, передает RusERR.

„Я готов выдвинуть свою кандидатуру“, - сказал он.

„На данный момент это еще не программное заявление. Разумеется, я прежде всего объявлю об этом решении своим коллегам по партии, но говорить сейчас, что еще немного подумаю, посмотрим, что будет, - это я не буду сейчас делать“, - сказал Кылварт.

Он сказал, что не собирается „захватывать“ партию, выдвигая свою кандидатуру на выборах, и добавил, что не считает такой подход правильным. „Ни один член политической партии не может говорить, что партия принадлежит ему“, - сказал Кылварт.

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