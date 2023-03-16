Кая Каллас об отправке в Ида-Вирумаа спецпредставителя правительства: там проблема с настроем, который проявился в связи в войной в Украине

Премьер-министр и лидер Партии реформ Кая Каллас пояснила, что на переговорах не принималось решения о том, как конкретно будет выглядеть эта институция. Речь шла о том, чтобы в Ида-Вирумаа был бы представляющий государство контактный пункт.

На данный момент пришли к выводу, что это будет скорее неполитическая должность. Какие в регионе тревожные тенденции, которые требуют вмешательства? „Там социально-экономические проблемы, связанные с отсталостью Ида-Вирумаа, с рабочими местами. Есть озабоченность по поводу эстонского языка, которая связана с переходом на эстоноязычное образование. В действительности есть озабоченность и по поводу настроений, которые проявились в связи с войной в Украине“, - перечислила Каллас.

Недавние выборы в Рийгикогу показали большую поддержку, к примеру, Айво Петерсона. А также Михаила Стальнухина. Каллас отметила, что избиратели с подобными настроем были всегда, но раньше они голосовали за Центристскую партию, и эти настроения были замаскированы.