ВИДЕО | „Чтобы людям было хорошо, чтобы зарплаты выросли“. Правительство отправит спецпредставителя в Ида-Вирумаа

„Это договоренность достигнута в рамках идеи, что Ида-Вирумаа нужно уделять больше внимания. Об этом много говорилось, и мы рассматриваем эту тему также в контексте безопасности и выборов. Кроме того, сами люди там много говорили, что мало инвестиций. Может быть, до правительства доходило недостаточно информации, чтобы все это исправить“, - сказал Ляэнеметс.

О том, кто станет спецпредставителем, пока не говорилось. Решение будет вынесено когда придет время. Основной целью нововведения является развитие региона.

“Чтобы люди там чувствовали себя хорошо, чтобы зарплаты выросли, предпринимательство развивалось и чтобы справедливый переход был более эффективным, а люди понимали бы и содействовали этому. Может быть, иногда разумно иметь кого-то, кто станет прямым связующим звеном между правительством и этим регионом, чтобы решения принимались быстрее“.

Раннее, например, мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин отметил в интервью RusDelfi, что крупные политики приезжают в Ида-Вирумаа, но не говорят с людьми. Более подробно можно прочитать ЗДЕСЬ.

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