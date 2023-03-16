Олег Иванов на „Фабрике успеха“: сетевой маркетинг, долги, годами ждущие денег партнеры из Эстонии, Иордании и Уганды(5)
Сомнительные криптовалюты, персонажи, которые фигурируют вместо него в договоре, возмущенные партнеры из нескольких стран, требующие возврата долгов по несколько лет, – так выглядит криптобизнес одного из лидеров движения Koos Олега Иванова, пишут „Деловые ведомости“.
После того, как журналисты пообщались с его партнерами, он предложил вернуть долг в обмен на отказ от публичных претензий.
В бизнес-биографии новоявленного политика Иванова есть истории о потерянных его партнерами деньгах, создании сомнительных схем и угрозах обратиться в суд. К помощи последнего, правда, собирается прибегнуть не только он.
Сам Иванов утверждает, что зарубежные партнеры сотрудничеством с ним довольны, и это перед ним бывший партнер не выполнил свои обязательства, а за две недели до выборов пытался его шантажировать и вымогать у него деньги.
Читайте подробнее на dv.ee.
Второй лидер движения Koos/Вместе Айво Петерсон также находится в центре скандала. Он посетил оккупированные Россией территории Украины и не считает, что сделал что-то плохое. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.