КаПо будет следить за деятельностью Петерсона

По словам Петерсона, называющего себя работающим в социальных сетях журналистом, его поездка в Донбасс была организована и оплачена российской благотворительной организацией „Возрождение“, сообщила „Актуальная камера“.

Петерсон назвал это народной дипломатией, которую никто не может запретить:„Министр внутренних дел от социал-демократов превышает свои полномочия в том смысле, что он уже осудил меня как государственного изменника. Ни одному чиновнику нельзя этого сделать, не имея на то судебного основания. Только суд кого-то осуждает. Здесь не было никакой госизмены, я сделал то, что велела мне моя душа и совесть, и если будет возможность, я обязательно вернусь [на Донбасс]“.

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, в этом деле есть несколько аспектов.

„Один из них - как избежать подобных вещей, это вопрос к политикам. Действия Айво Петерсона, которые противоречат закону, это сфера Полиции безопасности. Ни одна партия или правительство не должны решать судьбу других партий политически. Не волнуйтесь, Полиция безопасности делает свою работу и делает ее очень хорошо“, - сказал Ляэнеметс.

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