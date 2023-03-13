НКО „Слава Украине“ сомневается в надежности украинских партнеров. Совет организации недоволен работой руководителя(4)
Помимо жалоб на использование денег, консультационный совет НКО „Слава Украине“ пришел к выводу, что правление организации необходимо расширить.
Консультативный совет и правление общественной организации „Слава Украине“ на прошлой неделе подвели итоги первого года деятельности. Для этого пришлось привлекать помощь извне.
„В связи с объемом деятельности и значительным ростом украинских партнеров было принято решение привлечь к управлению организацией больше специалистов, созвать общее собрание НКО и заказать финансовый аудит и ревизию, в том числе для выяснения надежности двух взаимосвязанных украинских партнеров по сотрудничеству, — говорится в пресс-релизе. — Были получены тревожные сигналы относительно надежности двух украинских партнеров, принято решение о проведении финансового аудита и аудита, направленного на выяснение достаточной эффективности деятельности украинских партнеров. До получения результатов аудита также принято решение о прекращении выплат указанному партнеру по сотрудничеству в Украине“.
Какие организации участвуют и какие суммы обсуждаются, рекомендательный совет не обнародовал. Придется ждать до 20 марта, когда документ доработают.
„Мы надеемся получить ответы на вопросы как можно скорее и как можно скорее опубликовать результаты проверки и доработки на общем собрании НКО. К сожалению, пока не известны результаты, мы не считаем правильным комментировать детали подозрений, относительно которых неконтролируемый и наносящий ущерб НКО шум уже дошел до общественности“, — говорится в сообщении.
Учитываются, например, спекуляции относительно денежных сумм. „Любая неподтвержденная информация и спекуляции на эту тему только усугубляют проблему и в конечном итоге не способствуют самому главному — помощи Украине, которая сейчас находится в состоянии войны“, — заявил пресс-секретарь Кристо Тохвер.
Будет расширен состав правления, а также будет создана четкая структура надзора
Кроме того, впереди важные изменения: по итогам года деятельности было принято решение о расширении правления и создании структуры по надзору.
„НКО, которое начиналась с проектов индивидуальной помощи, в течение года выросло в организацию, которая нуждается в постоянном и всестороннем управлении, более точном распределении ролей и надзоре. Поэтому в условиях возрастающих нагрузок было принято решение расширить состав правления и создать четкую надзорную структуру, сделать сотрудничество более системным и привлечь к его деятельности больше экспертов и опытных специалистов“, — поделились в совете.
Можно ли из этого вычитать недовольство нынешним лидером Йоханной-Марией Лехтме?
Образно говоря, да.
„Нужно понимать, что организация была поставлена под удар в условиях военного положения. Йоханна самоотверженно участвовала в сборе пожертвований, реализации проектов и распределении помощи на месте в течение всего года. Работа была напряженной, и многие люди, которые внесли свой вклад, покинули организацию через несколько месяцев, — сказал Кристо Тохвер, представитель консультативного органа НКО. — С самого начала войны миссия организации заключалось в том, чтобы быстро помогать нуждающимся. Масштаб и объемы пожертвований на сегодняшний момент выросли, должен вырасти и профессионализм организации, видение того, как отбираются проекты, как и в сотрудничестве с кем осуществляется помощь, как происходит контроль и отчетность, т.е. организация нуждается в более профессиональном управлении, с более прозрачными процессами. Война все еще продолжается, и важно, чтобы помощь не прекращалась“.
В совет входят Ильмар Рааг, Терье Трочинский, Кристо Тохвер, Пиркко Валге и Маргус Хансон. Главой НКО является Йоханна-Мария Лехтме.