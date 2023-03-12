Новости Эстонии
12.03.2023, 20:14

Из-за подозрения в нецелевом использовании средств НКО „Слава Украине“ приостановило выплаты Украине

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MTÜ Slava Ukraini nõukogusse kuuluvad muuhulgas Ilmar Raag (vasakul), Pirkko Valge (paremal all) ning Terje Trochynskyi (ülal paremal).
MTÜ Slava Ukraini nõukogusse kuuluvad muuhulgas Ilmar Raag (vasakul), Pirkko Valge (paremal all) ning Terje Trochynskyi (ülal paremal).
ФОТО: Delfi | Delfi Meedia

Совет некоммерческого объединения „Слава Украине“ (MTÜ Slava Ukraini), которое занимается помощью Украине, принял решение организовать проверку в связи с подозрением в нецелевом использовании средств в организации, передает RusERR.

После заседаний, длившихся всю пятницу и субботу, совет решил, что будет организована ревизия и что денежные переводы на территорию Украины пока приостановлены. Совет также решил, что исполнительный директор НКО Йоханна-Мария Лехтме не останется единственным членом правления организации, а ее руководящий состав будет расширен.

По сообщению самого НКО, консультативный совет и правление получили тревожные сигналы о надежности двум связанных друг с другом украинским партнерам: „Поскольку ко всем подобным сигналам следует относиться со всей серьезностью, было решено поручить провести финансовый аудит и проверку, чтобы определить, были ли украинские партнеры достаточно эффективны“.

По данным ERR, НКО „Слава Украине“ за год войны собрало 6,5 млн евро пожертвований в поддержку отражения Украиной российской агрессии, при этом сама организация заявляет, что за год своей деятельности она направила почти 4 миллиона евро помощи народу Украины.

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