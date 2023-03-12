Из-за подозрения в нецелевом использовании средств НКО „Слава Украине“ приостановило выплаты Украине(66)
Совет некоммерческого объединения „Слава Украине“ (MTÜ Slava Ukraini), которое занимается помощью Украине, принял решение организовать проверку в связи с подозрением в нецелевом использовании средств в организации, передает RusERR.
После заседаний, длившихся всю пятницу и субботу, совет решил, что будет организована ревизия и что денежные переводы на территорию Украины пока приостановлены. Совет также решил, что исполнительный директор НКО Йоханна-Мария Лехтме не останется единственным членом правления организации, а ее руководящий состав будет расширен.
По сообщению самого НКО, консультативный совет и правление получили тревожные сигналы о надежности двум связанных друг с другом украинским партнерам: „Поскольку ко всем подобным сигналам следует относиться со всей серьезностью, было решено поручить провести финансовый аудит и проверку, чтобы определить, были ли украинские партнеры достаточно эффективны“.
По данным ERR, НКО „Слава Украине“ за год войны собрало 6,5 млн евро пожертвований в поддержку отражения Украиной российской агрессии, при этом сама организация заявляет, что за год своей деятельности она направила почти 4 миллиона евро помощи народу Украины.
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