КаПо задержала бывшего члена правления „Ночного дозора“ Андрея Андронова

Как заявляет Стефанов, Андронов направлялся в Санкт-Петербург со своим 10-летним сыном, которого блюстители порядка отвезли в Таллинн.

Андронов – гражданин России с постоянным видом на жительство в Эстонии. По данным Стефанова, пока его задержали на 48 часов. Также, по его словам, задержан единомышленник Андронова Дмитрий Роотси. Информацию о задержании Роотси подтвердил один из лидеров движения Koos Олег Иванов.

Полиция безопасности новость пока не прокомментировала.

Ранее мы сообщали, что КаПо задержала троих мужчин по подозрению в создании отношений против Эстонской Республики, в том числе лидера движения Koos Айво Петерсона.

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