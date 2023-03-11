КаПо задержала бывшего члена правления „Ночного дозора“ Андрея Андронова(62)
Полиция безопасности (КаПо) задержала во время пересечения границы Эстонии и РФ бывшего члена правления „Ночного дозора“ Андрея Андронова. Об этом сообщает Rus.ERR со ссылкой на Telegram-канал сотрудника прокремлевской медиагруппы „Россия сегодня“ Алексея Стефанова.
Как заявляет Стефанов, Андронов направлялся в Санкт-Петербург со своим 10-летним сыном, которого блюстители порядка отвезли в Таллинн.
Андронов – гражданин России с постоянным видом на жительство в Эстонии. По данным Стефанова, пока его задержали на 48 часов. Также, по его словам, задержан единомышленник Андронова Дмитрий Роотси. Информацию о задержании Роотси подтвердил один из лидеров движения Koos Олег Иванов.
Полиция безопасности новость пока не прокомментировала.
Ранее мы сообщали, что КаПо задержала троих мужчин по подозрению в создании отношений против Эстонской Республики, в том числе лидера движения Koos Айво Петерсона.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.