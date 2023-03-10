КаПо задержала Айво Петерсона

Среди задержанных - двое граждан Эстонии и один гражданин России с эстонским видом на жительство. Один из задержанных - Айво Петерсон.

Поскольку в отношении всех троих продолжается первичное разбирательство, подробнее рассказать о ходе расследования на данном этапе не представляется возможным.

За уголовным процессом следит Государственная прокуратура, а ведет его Департамент полиции безопасности.

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