„К сожалению, ситуация ухудшается“: советник Министерства обороны Эстонии подвел итоги года войны

„Хотя большая часть мира осудила действия России, сторонников авторитаризма и зла хватает - это оказывает непосредственное и долгосрочное влияние на трансатлантическую безопасность, а следовательно - на безопасность Эстонии, - сказал Игорь Шведе. - К сожалению, ситуация ухудшается, угроза применения военной силы в мире возрастает. Эта война - переломный момент для безопасности и будущего Европы. В течение 30 лет благие намерения интегрировать Россию в архитектуру безопасности, стремление к единым ценностям через активное политическое, экономическое и культурное сотрудничество провалились. С сегодняшним российским руководством мы не можем вести переговоры о возвращении России в существующую архитектуру безопасности или договориться о новой. Эту войну надо выиграть, считаем, что это возможно. Но для этого нужен набор единых политических и военных целей“.

Он также добавил, что ставка должна делаться не на изматывание воюющих сторон, а на изменения в расчетах Путина - для этого требуется больше помогать Украине и оказывать более эффективное экономическое давление на Россию.

Он также подчеркнул, что ни война, ни какие-либо переговоры не должны привести к результатам, исключающим членство Украины в НАТО и ЕС, а Эстония, в свою очередь, должна инвестировать в собственную обороноспособность: „Обстановка в сфере безопасности и готовность НАТО диктуют нам, что 3% на оборону для Эстонии являются критически важной надобностью“.

Участие в войне эстонских граждан

На прошлой неделе в социальных сетях стала распространятся информация, что на войне в Украине погиб первый эстонец Иво Юрак. Эстонские законы не запрещают частным лицам участвовать в боевых действиях на стороне Украины, однако государство не рекомендует жителям Эстонии отправляться в зону боевых действий.

„Из регулярных вооруженных сил Эстонии там никто не участвует, там есть только сотрудники дипломатического представительства“, - прокомментировал ситуацию Игорь Шведе.