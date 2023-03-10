На войне в Украине впервые погиб эстонец. Канцлер Минобороны: это был отважный военный

В Эстонии Иво Юрак служил также командиром разведки Скаутского батальона, начальником штаба Караульного батальона, а также штабным офицером Сил обороны.

Канцлер Министерства обороны Кусти Сальм сказал в пятницу на пресс-конференции в Минобороны в ответ на вопрос, поможет ли эстонское государство вернуть тело Юрака на родину, что министерство окажет семье погибшего всевозможную помощь, которая только входит в их компетенцию.

„Речь идет об отважном военном, который стоял за свободу Украины“, - добавил он.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу выразил в социальных сетях соболезнования близким Юрака. „Мы чтим его память. Как государство и народ мы стоим рядом с Украиной, - сказал он. - Эстонская Республика окажет необходимую консульскую помощь в связи со смертью гражданина Эстонии“.

В 2016 году Харьюский уездный суд признал Юрака виновным в разглашении государственной тайны. Данные расследования, проведенного Полицией безопасности, показали, что Юрак уносил с работы содержащие государственную тайну документы и хранил их у себя дома, способствуя тем самым незаконному доступу к государственной тайне.

Юрак был осужден по части 1 статьи 241 Пенитенциарного кодекса. Это означает, что разглашение государственной тайны не было связано с государственной изменой или шпионажем.

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