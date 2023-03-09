Почему Украина решила биться за Бахмут, несмотря на угрозу окружения?

Что же касается отхода украинских войск за реку Бахмутка, то эта естественная водная преграда только облегчает им оборону города.

Очевидно, командование ВСУ не считает угрозу быстрого и глубокого охвата Бахмута с флангов реальной. По его расчетам, даже в случае резкого осложнения ситуации гарнизон успеет выйти из города, а на худой конец, совершить массированный прорыв.

Для надежного блокирования такой крупной группировки, какая обороняет Бахмут, просто продавить оборону с флангов недостаточно. Во-первых, нужно сделать это быстро и неожиданно для противника. Во-вторых, необходимо в кратчайшие сроки сформировать внутреннее и внешнее кольца окружения и постараться нанести отвлекающие удары, иначе наступающие части могут быть смяты ударами с разных сторон.

Пригожин оценивает его численность в 12-20 тысяч человек - возможно, так оно и есть.

Ответ прост: если российские фланговые группировки, пытающиеся продавить украинскую оборону к северо-западу и юго-западу от Бахмута, прогрызут ее окончательно и соединятся в районе, скажем, Часового Яра, то весь украинский гарнизон, обороняющий город, окажется в окружении.

Означает ли решение ВСУ продолжить оборону Бахмута смену военной концепции? С чем это может быть связано? Не слишком ли рискует украинское командование?

В Киеве еще неделю назад подавали сигналы о возможном оставлении Бахмута и прямо говорили, что удерживать до последнего город, не имеющий большого стратегического значения, не стоит. Но в понедельник стало известно, что на совещании у президента Украины Владимира Зеленского было решено продолжить оборону Бахмута. Во вторник командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский приехал в Бахмут в четвертый раз за две недели.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, что Бахмут может перейти под контроль России в ближайшие дни, но, по его словам, это не значит, что в войне произошел поворотный момент.

Пригожин видит, как всё больше растягиваются его фланги по мере продвижения в обхват Бахмута. Он засыпает российский Генштаб обращениями с просьбой помочь его наемникам, в том числе с пополнением личного состава за счет заключенных, и, судя по всему, не очень доверяет российскому минобороны, с которым он вступил в открытый конфликт.

Он указывает на то, что ВСУ создало вокруг Бахмута как минимум четыре ударные группировки - в Северске, Славянске, Часовом Яре и Константиновке, которые еще даже не вступали в бой, но представляют серьезную угрозу: по его расчетам, они намерены заблокировать его ЧВК.

„И получится „пирожок“: начинка - это окруженные нами части ВСУ (в случае, конечно, если будет полное окружение Бахмута), а оболочка - это, собственно говоря, ЧВК „Вагнер“, - заявил Пригожин в очередном своем обращении.

По мнению Пригожина, в случае отступления его войск от Бахмута обрушится весь фронт до самых границ, будет сдан Крым, а затем российские власти обвинят в военном поражении его наемников. И хотя Пригожин явно драматизирует, ему действительно есть о чем беспокоиться.

Чем рискует ЧВК „Вагнер“

В сознании российского обывателя у вагнеровцев мог сформироваться образ лихих солдат удачи, в отличие от регулярной армии способных выполнить чуть ли не любое задание.

Во многом стараниями провоенно настроенных блогеров им приписывались все успехи российских войск в Украине. Они могли позволить себе обругать последними словами начальника российского Генштаба - и ничего им за это не было. Пригожин ездил по тюрьмам и открыто вербовал заключенных на войну. Но с недавних пор ситуация изменилась. Возможно, Валерий Герасимов не простил вагнеровцам грязные оскорбления в свой адрес. А может, спохватилось государство, поняв, что утрачивает монополию на насилие.