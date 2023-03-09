Они ничего не добьются этим: профессор ТУ оценил шансы EKRE на пересмотр голосования

„Нет, я не думаю, - отвечает Андрей Макарычев. - Но здесь проблема в том, что, по-моему, впервые за последние годы одна из достаточно крупных партий заявляет о несогласии с результатами выборов. Они ничего не добьются этим, скорее всего, но здесь прецедент важен. Одна из основ консенсусной демократии состоит в том, чтобы признавать результаты выборов, а не тратить энергию на то, чтобы посеять сомнения, расшатать что-то уже после выборов. Это стиль Трампа, я бы сказал. В эстонском контексте это приведет к еще большим потерям для EKRE. А непризнание результатов выборов - довольно сильное заявление, в некоторых странах даже „цветные“ революции начинались с непризнания результатов выборов. То есть, это - тоже политический инструмент.