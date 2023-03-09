Они ничего не добьются этим: профессор ТУ оценил шансы EKRE на пересмотр голосования
Ранее rusDelfi писал о том, что Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) обратилась в Государственный суд с ходатайством о признании результатов электронного голосования на выборах в Рийгикогу недействительными. Политолог и профессор Тартуского университета Андрей Макарычев ответил на вопрос RusDelfi о том, каковы шансы EKRE добиться пересмотра результатов голосования.
Партия заявляет, что система э-голосования не обеспечивает соблюдение общих принципов выборов, а в Законе о выборах в Рийгикогу отсутствуют правила электронного голосования и определения его результатов. Есть ли у EKRE шансы добиться пересмотра голосов?
„Нет, я не думаю, - отвечает Андрей Макарычев. - Но здесь проблема в том, что, по-моему, впервые за последние годы одна из достаточно крупных партий заявляет о несогласии с результатами выборов. Они ничего не добьются этим, скорее всего, но здесь прецедент важен. Одна из основ консенсусной демократии состоит в том, чтобы признавать результаты выборов, а не тратить энергию на то, чтобы посеять сомнения, расшатать что-то уже после выборов. Это стиль Трампа, я бы сказал. В эстонском контексте это приведет к еще большим потерям для EKRE. А непризнание результатов выборов - довольно сильное заявление, в некоторых странах даже „цветные“ революции начинались с непризнания результатов выборов. То есть, это - тоже политический инструмент.
EKRE не готово перевернуть страницу, признать, что выборы состоялись, и идти дальше. Для них выборы не состоялись. Очевидно, что они ставят себя в особенное положение на политической арене, вряд ли кто-то задумался бы о каких-то коалиционных действиях с ними“.
Он также добавил, что ситуация, когда все признают результаты и только одна партия не признает, ставит эту партию в особое, не очень выгодное положение. В такой ситуации потерять можно больше, чем приобрести.