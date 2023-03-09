EKRE просит Госсуд аннулировать результаты э-голосования

Партия считает действия по определению результатов выборов незаконными, указывая на наличие ряда аномалий и технических ошибок при электронном голосовании, которые ставят под сомнение надежность инфраструктуры, используемой при э-голосовании.

Кроме того, партия видит проблему в том, что система э-голосования не обеспечивает соблюдение общих принципов выборов, а в Законе о выборах в Рийгикогу отсутствуют правила электронного голосования и определения его результатов.

Председатель EKRE Мартин Хельме отмечает, что закон о выборах должен предусматривать все важные условия и требования, а также порядок и организацию выборов.

„В 2019 году Государственный суд пояснил, что требования к электронному голосованию должны быть установлены законом. Этого до сих пор не сделано. Сейчас регулирование по сути происходит по усмотрению избирательной комиссии Республики, которая создает правовые нормы, организует их выполнение, а также осуществляет контроль за их исполнением, что в корне противоречит принципам разделения власти и правового государства. Это привело к ситуации, когда не соблюдаются основные требования безопасности и проверяемости, а сами выборы не поддаются контролю“, - сказал Хельме.

Партию представляет адвокат Пауль Керес.

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