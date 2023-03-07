ФОТО и ВИДЕО | Кая Каллас объявила, с кем реформисты хотят создать коалицию(10)
Сегодня утром правление выигравшей выборы Партии реформ собралось, чтобы вновь обсудить варианты правительственной коалиции. После собрания состоялась пресс-конференция, на которой лидер Партии реформ Кая Каллас поделилась дальнейшими планами.
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Как отметила Каллас, больше всего точек соприкосновения у реформистов с социал-демократами и Eesti 200, которым и предложено сформировать коалицию. Сегодня лидеры этих двух партий соберутся, чтобы обсудить предложение Каллас. Определяющим моментом для реформистов стала общая с этими партиями позиция по вопросам безопасности, финансового благополучия граждан и зеленого переворота.
Каллас планирует начать коалиционные переговоры как можно скорее.
Подробный обзор того, как проходили выборы, читайте ЗДЕСЬ.
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