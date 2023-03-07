ФОТО и ВИДЕО | Кая Каллас объявила, с кем реформисты хотят создать коалицию

Как отметила Каллас, больше всего точек соприкосновения у реформистов с социал-демократами и Eesti 200, которым и предложено сформировать коалицию. Сегодня лидеры этих двух партий соберутся, чтобы обсудить предложение Каллас. Определяющим моментом для реформистов стала общая с этими партиями позиция по вопросам безопасности, финансового благополучия граждан и зеленого переворота.