Новости Эстонии
07.03.2023, 10:45

ФОТО и ВИДЕО | Кая Каллас объявила, с кем реформисты хотят создать коалицию

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ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Сегодня утром правление выигравшей выборы Партии реформ собралось, чтобы вновь обсудить варианты правительственной коалиции. После собрания состоялась пресс-конференция, на которой лидер Партии реформ Кая Каллас поделилась дальнейшими планами.

Смотрите видео!

Как отметила Каллас, больше всего точек соприкосновения у реформистов с социал-демократами и Eesti 200, которым и предложено сформировать коалицию. Сегодня лидеры этих двух партий соберутся, чтобы обсудить предложение Каллас. Определяющим моментом для реформистов стала общая с этими партиями позиция по вопросам безопасности, финансового благополучия граждан и зеленого переворота.

Каллас планирует начать коалиционные переговоры как можно скорее.

Подробный обзор того, как проходили выборы, читайте ЗДЕСЬ.

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