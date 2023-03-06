БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Таких выборов в истории Эстонии еще не было

Ожидание результатов в этом году было иным: сначала бумажные голоса с избирательных участков, потом электронные. Было интересно наблюдать, как карта Эстонии сначала от бумажных голосов раскрашивалась в цвета EKRE, а затем желтела в цвете Партии реформ по мере добавления электронных.

Рекордная явка и успех электронных выборов

В этом году на избирательные участки пришло рекордное количество жителей Эстонии: за любимого кандидата проголосовало 615 009 человек. Это абсолютный рекорд для нашей страны. Очевиден и триумф электронного голосования: впервые в истории большая часть людей решила проголосовать при помощи компьютера (313 514 человек), а не прийти на избирательные участки (301 495 человек). Довольно уникальное для мира явление — электронное голосование, которое Эстония официально использует уже почти 18 лет — на этих выборах продемонстрировало исключительную популярность.

Впервые э-голосование на выборах в Рийгикогу было проведено в 2007 году. Тогда победу одержала также Партия реформ, а больше всего голосов получил Андрус Ансип. Если тогда электронные выборы можно было назвать экспериментом, то теперь количество голосов, поданных в электронном виде, впервые превысило количество бумажных бюллетеней