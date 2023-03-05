Партия Реформ одержала убедительную победу на выборах в Рийгикогу

Победу реформистам принес подсчет электронных голосов, до него эта партия уступала EKRE. Впервые за всю историю выборов в Эстонии число голосов, поданных по интернету, превысило так называемое „бумажное“ голосование.

Партия EKRE набрала 15,8% и получит 17 мандатов в парламенте (на 2 меньше, чем в прошлый созыв). Самые большие потери понесли центристы - у них третье место, лишь 14,5% голосов и 16 (против предыдущих 26) мест в парламенте.

Также 5-процентный барьер преодолели 13,6 (14 мандатов), Социал-демократы (9%, 9 мест), Isamaa (8%, 8 мест).

За бортом Рийгикогу оказались Parempoolsed, ОЛПЭ (по 2,3%) и „Зеленые“ (1%).

Впечатляющий личный результат показала и лидер партии, действующий премьер-министр Эстонии Кая Каллас, набравшая 31 тысячу голосов, что более чем вдвое превышает результат ближайшего преследователя - центриста, мэра Таллинна Михаила Кылварта (12 тысяч). Правда, эти политики баллотировались по разным округам - Каллас по Харьюмаа и Рапламаа, а Кылварт - по столичным Кесклинну, Ласнамяэ и Кристийне.