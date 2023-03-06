Катри Райк про результаты Стальнухина и Петерсона: русскоязычным кажется, что их считают людьми второго сорта
Вчера Мэр Нарвы Катри Райк в беседе с RusDelfi призналась, что для нее „было бы грустно“, если бы Михаил Стальнухин и Айво Петерсон получили на выборах в Рийгикогу большое количество голосов. Вопреки ее ожиданиям в Ида-Вирумаа именно эти два кандидата заняли два первых места. За Михаила Стальнухина проголосовало 4577 человек, за Айво Петерсона - 3960.
Теперь, когда уже результаты известны, расскажите о своих ощущениях?
Результат удивил. Я говорила с моей командой - мы поражены, что живем в обществе, где подобные мнения разделяет большое количество людей. „Левые“ во главе с Айво Петерсоном, а также Михаил Стальнухин вместе получили такое же количество голосов, как и вся Центристская партия. Теперь понятно, что это протест. В прошлый раз Центристская партия получила три мандата, сейчас - полтора.
Конечно, в Ида-Вирумаа центристы победили, но меня пугает, что они на эстонском говорят одно, а на русском - другое. Мне не верится, что в 2023 году это все еще эффективная тактика. Ведь у нас большая часть русскоязычных людей понимает эстонский язык. В последнюю минуту они заявили, что попечительский совет каждой школы сможет самостоятельно выбирать язык обучения. Я считаю, что неэтично. Это обман избирателей (прим. ред. - ранее лидер Центристской партии Юри Ратас заявлял, что не собирается отменять Закон о переходе на эстоноязычное обучение в случае победы на выборах). Заявлять на русском - одно, на эстонском - другое - это больше в стиле Михаила Стальнухина. Такая тактика и давала ему всегда высокие результаты.
Это единственный секрет такого успеха Стальнухина и Петерсона?
У них не было никакой рекламы в городском пространстве: ни плакатов, ни рекламы в газете - ничего. Вместо этого они использовали Facebook и YouTube. Я видела исследование, что для русскоязычных граждан социальные медиа играют большую роль.
Люди в Ида-Вирумаа чувствуют, что их не слышат и не понимают. Русскоязычным людям кажется, что их не воспринимают всерьез, что считают их людьми второго сорта. К тому же их чувства ранили переносом Нарвского танка. И членам Рийгикогу, и будущей коалиции надо это учитывать. Потому что это все еще голоса граждан Эстонии, а не России (или обладателей серого паспорта). Существуют стереотип, что есть хорошие русские - граждане Эстонии, а есть плохие русские - неграждане. Я считаю, что это слишком упрощенное видение.
Ну и, конечно, сказалось российское телевидение. Наивно полагать, что после запрета его перестали смотреть. Нам пора уже снять розовые очки и посмотреть на реальную картину. Пока причин для паники нет, никто не хочет уезжать в Россию или расколоть Эстонию. Просто следует воспринимать Ида-Вирумаа всерьез. И новая коалиция должна не только слышать людей, но и слушать их.
Российское телевидение и так запретили, какие еще контрмеры можно предпринять?
Я вспоминаю детство: тогда чем больше запрещали, тем больше хотелось. Когда родители говорили, что после девяти читать нельзя, я продолжала это делать с фонариком и портила свое зрение. Так делала не только я, так поступало все мое поколение. С российским телевидением то же самое - многие все равно найдут возможность смотреть. Хотя свои плюсы в этом тоже есть: люди смотрят разные источники и учатся анализировать. Но я не считаю российское телевидение - главным аргументом. Пропаганда идет не только оттуда. Очень важно, что говорят люди в городе. Мы же понимаем, что когда средняя зарплата по стране 1770 евро, а в Нарве - 1100, то это большая разница. Люди это понимают, и все хотят нормально жить. Все хотят развитую городскую среду, чтобы были школы, детские сады, больницы. Сравним, например, Тарту и Нарву. Это два разных мира. Будем честны, Нарва при въезде выглядит, как восточная Украина до войны. При этом нельзя сказать, что в этом виновато только государство. Мы все допускали ошибки. Но сейчас нам надо консолидироваться.
Прошлым летом я боялась, что увезут танк и мы здесь останемся с нашими вызовами. Так и произошло. И сегодняшние голоса - это результат тех событий.
Вы думаете, что в итоге именно танк сыграл ключевую роль?
Танк - это военная машина, но здесь в Нарве я не слышала ни от кого, чтобы кто-то хотел войны. Мы живем в одном государстве уже 30 лет, и символами Советского Союза остались памятники и система двуязычного образования. Эти вопросы сейчас очень больно решать, в 90-е их было бы гораздо легче решить. Сейчас нам надо найти свой путь. Чтобы в Ида-Вирумаа люди чувствовали себя частью одного государства, а остальная часть Эстонии принимала бы этот уезд, как свой. Это сложно, но для реализации этой цели надо просто работать.
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