Ратас: Центристская партия не собирается отменять Закон о переходе на эстоноязычное обучение в случае победы на выборах(6)
С 12 января в преддверии выборов в Рийгикогу издание Eesti Päevaleht в сотрудничестве с Центристской партией и партией Eesti 200 запустило проект „Теневое правительство“, чьи министры действуют как настоящее правительство, предлагая альтернативу решениям коалиционных партий. На первой пресс-конференции лидеры партий Юри Ратас и Лаури Хуссар в числе прочего обсудили будущее русского языка в Эстонии.
От каждой из участвующих в проекте партий было выдвинуто по семь министров, чтобы дать возможность сравнить компетенции министров и позиции по одним и тем же вопросам. При этом они не обязаны соглашаться друг с другом по каждому вопросу. На первой совместной пресс-конференции встретились лидеры партий: Юри Ратас и Лаури Хуссар соответственно.
Вначале депутаты дали аналитическую оценку предвыборным статьям друг друга, а затем подробней рассказали об основных пунктах уже своих собственных статей. Завершающей частью пресс-конференции стали вопросы от журналистов. Корреспондент RusDelfi попросил Юри Ратаса прокомментировать, что они планируют в случае успеха на предстоящих выборах делать с новым законопроектом по переводу всех школ и детских садов на эстонский язык обучения.
„Центристская партия не собирается отменять закон, но мы продолжим делать то, что мы уже сделали. Когда я был премьер-министром, мы действительно давали деньги на то, чтобы приглашать учителей эстонского языка в детские сады. И, кажется, что приходили сотни. Схожую программу мы начинали и в отношении первых классов начальной школы, но там прошло не так удачно. Мы не успели как следует запустить проект“, - отметил Юри Ратас. Он также добавил, что дальше двигаться следует в сторону языкового погружения. „Вот куда действительно нужно вкладывать деньги. Если просто заявить, что в Ида-Вирумаа мы поднимем зарплаты, то я не думаю, что это послужит решением. Откуда придут новые учителя? Может из Таллинна, а может из Курессааре? Но мы не можем оставить другие школы без учителей“, - заключил лидер Центристской партии.
Его коллега - Лаури Хуссар - работал журналистом в течение многих лет. В 2004-2006 годах он был главным редактором новостей на телеканале TV3, а в 2016-2019 годах возглавлял Postimees. Вопрос Хуссару от корреспондента RusDelfi прозвучал следующим образом: „Нужно ли, по вашему мнению, развивать русскоязычную журналистику в стране?“
Лидер партии Eesti 200 ответил, что русскоязычная журналистика сегодня действительно на важном счету. Он отметил значительный вклад таких изданий, как RusDelfi, Postimees и ERR. Также Хуссар считает важным, чтобы те, кто не могут постоянно потреблять эстоноязыные медиа, получали нужную информацию своевременно и на своем родном языке. Однако прозвучали и менее оптимистичные слова: „Несомненно, доля русскоязычной журналистики в будущем будет уменьшаться, поскольку те, для кого родной язык - русский, в будущем будут лучше говорить на эстонском языке. В том числе и по причине того, что мы полностью переходим на эстонское образование“. Хуссар также добавил, что переход русскоязычных школ на эстонский язык обучения - это только половина решения. „В этом направлении мы должны сделать еще один шаг - перестать разграничивать школы, в которых учатся русскоязычные и эстоноязычные дети. У нас должна быть общая эстонская школа, где все дети учатся вместе. Например, в Тарту у нас есть школа, куда в основном приходят русскоязычные ученики, и по моим оценкам, именно там в первую очередь нужно сделать так, чтобы все ученики учились в общей эстонской школе“, - подытожил политик.
Полностью первый выпуск на эстонском языке можно посмотреть здесь.