Ратас: Центристская партия не собирается отменять Закон о переходе на эстоноязычное обучение в случае победы на выборах

От каждой из участвующих в проекте партий было выдвинуто по семь министров, чтобы дать возможность сравнить компетенции министров и позиции по одним и тем же вопросам. При этом они не обязаны соглашаться друг с другом по каждому вопросу. На первой совместной пресс-конференции встретились лидеры партий: Юри Ратас и Лаури Хуссар соответственно.

Вначале депутаты дали аналитическую оценку предвыборным статьям друг друга, а затем подробней рассказали об основных пунктах уже своих собственных статей. Завершающей частью пресс-конференции стали вопросы от журналистов. Корреспондент RusDelfi попросил Юри Ратаса прокомментировать, что они планируют в случае успеха на предстоящих выборах делать с новым законопроектом по переводу всех школ и детских садов на эстонский язык обучения.

„Центристская партия не собирается отменять закон, но мы продолжим делать то, что мы уже сделали. Когда я был премьер-министром, мы действительно давали деньги на то, чтобы приглашать учителей эстонского языка в детские сады. И, кажется, что приходили сотни. Схожую программу мы начинали и в отношении первых классов начальной школы, но там прошло не так удачно. Мы не успели как следует запустить проект“, - отметил Юри Ратас. Он также добавил, что дальше двигаться следует в сторону языкового погружения. „Вот куда действительно нужно вкладывать деньги. Если просто заявить, что в Ида-Вирумаа мы поднимем зарплаты, то я не думаю, что это послужит решением. Откуда придут новые учителя? Может из Таллинна, а может из Курессааре? Но мы не можем оставить другие школы без учителей“, - заключил лидер Центристской партии.

Его коллега - Лаури Хуссар - работал журналистом в течение многих лет. В 2004-2006 годах он был главным редактором новостей на телеканале TV3, а в 2016-2019 годах возглавлял Postimees. Вопрос Хуссару от корреспондента RusDelfi прозвучал следующим образом: „Нужно ли, по вашему мнению, развивать русскоязычную журналистику в стране?“