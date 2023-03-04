Так что там с русскими школами? Кажется, заявления центристов противоречат друг другу

В начале января глава Центристской партии Юри Ратас на пресс-конференции формулировал общую позицию по данному вопросу следующим образом.„Центристская партия не собирается отменять закон, но мы продолжим делать то, что мы уже сделали. Когда я был премьер-министром, мы действительно давали деньги на то, чтобы приглашать учителей эстонского языка в детские сады. И, кажется, что приходили сотни. Схожую программу мы начинали и в отношении первых классов начальной школы, но там прошло не так удачно. Мы не успели как следует запустить проект“, - отметил Юри Ратас. Он также добавил, что дальше двигаться следует в сторону языкового погружения.

„Вот куда действительно нужно вкладывать деньги. Если просто заявить, что в Ида-Вирумаа мы поднимем зарплаты, то я не думаю, что это будет решением. Откуда придут новые учителя? Может из Таллинна, а может из Курессааре? Но мы не можем оставить другие школы без учителей“, - заключил лидер Центристской партии.

Из его слов ясно, что никаких фундаментальных изменений в законе Центристская партия также делать не намерена в случае победы. Однако некоторые у некоторых ее членов несколько другое видение ситуации.

Так, кандидаты из Ида-Вирумаа (в частности, там баллотируется депутат Европарламента Яна Тоом) в своих агитационных материалах пишут, что закон об образовании необходимо изменить: отменить единый график перехода, сохранить частичное обучение на русском, разрешить преподавать тем учителям, которые имеют языковую категорию В2.

Яна Тоом позже сделала пост на эту тему в социальных сетях. „Листовка, о которой мы говорим, подготовлена ​​только на основе тех поправок, которые внесла фракция Центристской партии в процессе принятия закона. Мы не обещаем, что отменим закон, но пишем, что это поправки, которые не были учтены, легализация которых сделала бы вещи более разумными, и это наша позиция“, — написала она.

Так, позиция кандидатов заключается в том, что единовременный переход на эстоноязычное образование невозможен из-за отсутствия учителей, а под руководством Центристской партии он не будет осуществляться на основе единого расписания.